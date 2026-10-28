به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دشتی اظهار کرد: بر اساس رصد و بازدیدهای میدانی انجام‌شده، خوشبختانه میزان رضایتمندی مردم از عملکرد این اداره در سطح نسبی مطلوبی قرار دارد که این موضوع شایسته قدردانی از این مجموعه بخصوص رئیس این اداره است.

فرماندار دشتی با قدردانی از اقدامات رئیس و کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان در تکریم ارباب‌رجوع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی گفت: استفاده از همه ظرفیت‌ها برای افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل در ارائه خدمات باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم و تسریع در انجام امور مراجعان از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی است و باید با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر، زمینه بهبود هرچه بیشتر کیفیت خدمات فراهم شود.

فرماندار دشتی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات مردم، کاهش مراجعات غیرضروری و افزایش رضایتمندی عمومی استفاده کنند و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان را محور فعالیت‌های خود قرار دهند.