اعلام حمایت باشگاه تراکتور از رسول خطیبی/ او برنامه پنج ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم جمالی درباره آخرین وضعیت تیم تراکتور در امارات، اظهار داشت: خدا را شکر تیم شرایط خوبی دارد و پس از دیدار مقابل نیروی هوایی عراق، کادر فنی به‌دنبال انجام یک ریکاوری مطلوب برای بازیکنان بود تا آنها از لحاظ بدنی مشکلی در دور برگشت نداشته باشند. شرایط تیم از هر جهت خوب است و ان‌شاءالله امروز برای کسب سه امتیاز به میدان خواهیم رفت.

وی خاطرنشان کرد: فاصله تیم‌ها در گروه ما کم است که این موضوع نزدیکی قدرت تیم‌ها را نشان می‌دهد. ان‌شاءالله در نخستین دیدار دور برگشت، با یک آرایش جدید و با توان بیشتر به میدان می‌رویم. کادر فنی در دو روز گذشته بیشتر به‌دنبال ریکاوری و افزایش توان روحی و جسمی بازیکنان بود.

مدیر روابط عمومی و رسانه باشگاه تراکتور در مورد میزبانی امارات، گفت: با توجه به پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی از سوی AFC، تیم از لحظه ورود به شهر شارجه امارات در قرنطینه است و اعضای تیم صرفاً برای تمرین و بازی می‌توانند از هتل محل اقامت‌شان خارج شوند. با این حال، کادر فنی برنامه‌های مختلفی برای بازیکنان در نظر گرفته است.

جمالی که با رادیو تهران گفت‌وگو می‌کرد، به تمجید از هواداران تراکتور پرداخت و یادآور شد: هواداران ما فقط هوادار نیستند؛ آنها با تراکتور زندگی می‌کنند. ان‌شاءالله امروز با کسب سه امتیاز بخشی از محبت هواداران‌مان را جبران کنیم.

وی با اعلام حمایت جدی باشگاه تراکتور از رسول خطیبی، عنوان کرد: بنا به تاکید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، باشگاه کاملاً از آقای خطیبی حمایت می‌کنند و برنامه‌ای پنج ساله برای موفقیت تراکتور با رسول خطیبی در نظر دارند.

مدیر روابط عمومی و رسانه باشگاه تراکتور ادامه داد: مدیران باشگاه به دنبال ایجاد ثبات در تراکتور هستند و نخستین گام برای ایجاد ثبات نیز حمایت و حفظ رسول خطیبی است. مدیریت باشگاه در نظر دارد با رسول خطیبی به کار خود ادامه می‌دهد و ان‌شاءالله شرایط روزبه‌روز بهتر خواهد شد.