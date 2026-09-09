به گزارش خبرنگار مهر، مجید خطیبی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح اجرای طرح «ارمغان مهر» همزمان با بازگشایی مدارس اظهار کرد: این طرح هر سال با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تأمین لوازم‌التحریر و ملزومات تحصیلی آنان با مشارکت خیران و مردم اجرا می‌شود.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین امسال با همکاری خانه هلال «پدر مهربان بقیع» اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی و تهیه حدود ۲۵۰۰ کیف مدرسه با ملزومات کامل کرده است که این اقلام میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار منطقه توزیع می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین گفت: ارزش ریالی هر بسته حدود پنج میلیون تومان است و توزیع این اقلام از ۱۵ شهریورماه به مدت ۱۵ روز و تا پایان شهریور انجام می‌شود.

خطیبی ادامه داد: دانش‌آموزان بر اساس مقطع تحصیلی خود می‌توانند مراجعه کرده و نوشت‌افزار و ملزومات مورد نیازشان را با سلیقه خود انتخاب کنند تا بخشی از نیازهای تحصیلی آنان برای سال تحصیلی جدید تأمین شود.

وی با اشاره به دیگر اقدامات حمایتی هلال‌احمر ورامین افزود: همزمان با بازگشایی مدارس، تعدادی بسته بهداشتی نیز برای توزیع میان نیازمندان آماده شده و هفته گذشته نیز بیش از ۲۰۰ بسته غذایی با همکاری جمعیت هلال‌احمر و خانه‌های هلال میان نیازمندان منطقه توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین از تداوم برنامه‌های محرومیت‌زدایی تا پایان سال خبر داد و گفت: طرح کشوری «نذر خدمت» نیز با هدف ارائه خدمات امدادی، درمانی، معیشتی و آموزشی در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

خطیبی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر و کمک به تأمین آب پایدار روستاهای کم‌برخوردار در دستور کار قرار دارد.

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