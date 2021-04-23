به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های گوا هند، الریان قطر و الوحده امارات همگروه است.

پرسپولیس امشب در هفته چهارم این رقابت‌ها برابر گوا قرار می‌گیرد. بازی رفت دو تیم با نتیجه ۲ بر یک به سود پرسپولیس تمام شد. باتوجه به اینکه الریان در این گروه در قعر جدول قرار دارد، این تیم علاوه بر اینکه محکوم به شکست دادن الوحده است، نیم نگاهی هم به بازی گوا با پرسپولیس دارد.

روزنامه «الوطن» قطر در مطلبی با اشاره به دیدار پرسپولیس با گوا اعلام کرد که نماینده ایران به دنبال پیروزی و قطعی کردن صعودش به مرحله بعد است.

در بخشی از این مطلب آمده است: «در صورتی که گوا در مسابقه امشب شگفتی ساز شود و پرسپولیس را شکست بدهد، جدول گروه وارونه می‌شود. اگرچه این اتفاق باتوجه به تفاوت و اختلاف دو تیم آسان نیست با این حال شگفتی‌ها همچنان باقی است.»

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های قطر پیش از بازی رفت هم اظهار امیدواری کرده بودند پرسپولیس برابر گوا شکست بخورد تا الریان هم برای صعود به مرحله بعد شانس داشته باشد.