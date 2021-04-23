به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سطح سیاره مریخ در ظاهر بیابانی خشک و فاقد هرگونه نشانه‌های حیات به نظر می‌رسد، اما مریخ‌نوردها و فضاپیماهای ارسالی به مریخ در دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که این سیاره زمانی دارای اقیانوس‌ها و رودخانه‌هایی بوده که زندگی بر روی سطح آن را ممکن می‌کردند.

در گذر زمان این رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها خشک شده‌اند و تنها نشانه‌هایی از آنها بر روی سطح مریخ باقی مانده است. مریخ‌نورد استقامت هم اکنون در حال تجزیه و تحلیل خاک سطح مریخ است تا مشخص شود آیا هنوز هم حیات در این سیاره در جریان است یا نه.

میکروب‌ها حتی در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی راه‌های برای تداوم حیات خود یافته‌اند و حتی توانسته اند بدون وجود هوا در ایستگاه فضایی بین‌المللی زنده بمانند. برآوردهای ناسا و دانشگاه براون حاکیست میکروب‌ها به احتمال زیاد در زیر سطح سیاره مریخ زنده اند و اکوسیستمی را شکل داده‌اند که نیازهای آنها را تأمین می‌کند.

بر همین اساس، ممکن است واکنش‌های شیمیایی خاصی در زیر خاک مریخ در جریان باشد که مواد غذایی لازم برای تغذیه میکروب‌ها را تأمین کند و موجب تجزیه آب به اتم‌های اکسیژن و هیدروژن شود تا انرژی مورد نیاز میکروب‌ها را تأمین کند. میکروب‌هایی با چنین ویژگی‌هایی در عمق ۱.۶ کیلومتری زمین وجود دارند و ممکن است این امر در مورد سیاره مریخ نیز مصداق داشته باشد.

انتظار می‌رود با دریافت اطلاعات بیشتر از مریخ‌نورد استقامت و تحلیل دقیق‌تر اطلاعات مریخ‌نورد کنجکاوی بتوان در این زمینه به جمع بندی رسید.