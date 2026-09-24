تقوی: تصمیمات شورای شهر قزوین باید پشتوانه پژوهشی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهریالسادات تقوی اظهار کرد: افتتاح این پروژه برای مردم قزوین خوشایند خواهد بود و آثار آن با بهبود جریان ترافیک در زندگی شهروندان قابل مشاهده است.
وی افزود: در پنج سال گذشته و در دوره مدیریت دکتر صباغی، بسترهای مناسبی برای اجرای پروژههای مختلف فراهم شد و پروژههای متعددی به بهرهبرداری رسیده یا در آستانه افتتاح قرار گرفته است که امیدواریم مدیریت دکتر علمی نیز مدیریت جهادی باشد و این روند با قوت ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به سابقه علمی و تخصصی شهردار جدید قزوین بیان کرد: دکتر علمی پیش از این در معاونتهای عمرانی و شهرسازی فعالیت داشته و امروز نیز در جایگاه شهردار، از تجربه و شناخت مناسبی نسبت به مجموعه مدیریت شهری برخوردار است.
تقوی با تأکید بر آمادگی شورا برای همکاری با شهردار قزوین گفت: اعضای شورا در کنار انجام وظایف نظارتی، خود را خادم مردم میدانند و در مسیر خدمت به شهر و شهرداری در کنار شهردار خواهند بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی اعضای شورای شهر افزود: اعضای شورا از رشتهها و تخصصهای مختلفی برخوردار هستند و میتوان از نگاههای متفاوت آنان در مدیریت شهری استفاده کرد. در کنار این ظرفیت، مرکز پژوهشهای شورا نیز میتواند نقش مهمی در بهرهگیری از توان کارشناسان و نخبگان داشته باشد.
تقوی ادامه داد: تلاش ما این است که مرکز پژوهشهای شورای شهر به اندازهای تقویت شود که پیش از طرح موضوعات و پروژهها در صحن شورا، نظرات کارشناسی این مرکز دریافت شود تا تصمیمات با پشتوانه مطالعاتی و تخصصی بیشتری اتخاذ شود.
وی مرکز پژوهشهای شورا را پنجرهای برای ورود دیدگاه نخبگان به مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: طبیعی است که اعضای شورا نمیتوانند در همه رشتههای تخصصی صاحبنظر باشند، اما ظرفیت مرکز پژوهشها این امکان را فراهم میکند که از کارشناسان و متخصصان حوزههای مختلف استفاده شود و دیدگاههای آنان در تصمیمات مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین در پایان با تأکید بر اهمیت اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در شهر گفت: اگرچه مباحث عمرانی و زیرساختی اهمیت زیادی دارد، اما مدیریت شهری نباید در کنار توسعه زیرساختها از مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر غافل شود.
تقوی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به مسائل فرهنگی باید در سرلوحه کار مدیریت شهری قرار گیرد و برای اجرای طرحهای جدید و نوآورانه نیز از نظرات نخبگان استفاده شود.
قزوین- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین گفت: تلاش میکنیم مرکز پژوهشهای شورا به جایگاهی برسد که نظرات کارشناسی آن مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهریالسادات تقوی اظهار کرد: افتتاح این پروژه برای مردم قزوین خوشایند خواهد بود و آثار آن با بهبود جریان ترافیک در زندگی شهروندان قابل مشاهده است.
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