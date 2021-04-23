دومین محفل قرآنی کمیته فرهنگی اربعین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین محفل قرآنی به یاد سرداران شهید مقاومت، امروز ۱۰ ماه مبارک رمضان مصادف با سالروز وفات حضرت ام المومنین خدیجه کبری (س) به همت کمیته قرآن ستاد فرهنگی اربعین و مؤسسه الکوثر ترکیه برگزار می‌شود.

این محفل قرآنی با نغمه‌های قاریان ممتاز ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به صورت مجازی از ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸/۳۰ به اجرا در می‌آید.

حامد علیزاده نفر اول مسابقات بین‌المللی مالزی و حجت الاسلام سید حمید رضا مقدسی نفر اول مسابقات بین‌المللی ایران و گروه مدیحه سرایی ولیعصر (عج) از جمهوری اسلامی ایران و شیخ میکائیل گرال و شیخ علی جان گورال از ترکیه به اجرای برنامه خواهند پرداخت. محافل قرآنی یادبود سرداران شهید مقاومت از سلسله محفل‌های قرآنی ستاد اربعین است که با همکاری تشکل‌های مختلف در کشورهای اسلامی برگزار می‌گردد.