۱۸ روستای بندرلنگه از آب شرب پایدار بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ظهر جمعه در مراسم بهره برداری از این پروژه ها که در روستای کوهین برگزار شد، افزود: با افتتاح این پروژه ها یکهزار و ۲۰۰ خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ نفر از آب شرب پایدار بهره مند شدند.

وی با تقدیر از حمایت های استاندار هرمزگان در تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه ها گفت: برای تکمیل این ۱۱ پروژه اعتباری بالغ بر ۲۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

مدیر عامل آبفای هرمزگان در تشریح عملیات انجام شده بیان کرد: پروژه های مذکور شامل احداث شش باب مخزن، اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب به طول ۷۸ کیلومتر و احداث ۲۵ باب حوضچه است.

به گفته قصمی؛ بهره برداری از این پروژه ها سبب بهبود و تقویت روند آبرسانی به روستاهای گزدان، بلعسکر، کوهین، چاه کهنه، دژگان، کلاتو پائین، قنات تنگو، بستانه، رمیله، بنود، خرابه، نخل جمال، نخل خلفان، گریشه، میچائیل، بو جبرائیل، شکروئیه و روستای گزیر شهرستان بندرلنگه شده است.

وی همچنین با اشاره به روستای کوهین و چاه کهنه افزود: این روستاها علیرغم اینکه در نزدیکی شهر بندرلنگه قرار داشتند، بدلیل عدم شبکه آبرسانی سال ها از بی آبی رنج می بردند.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، آبرسانی به این روستا یکی از اولویت های آبفا پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی بود که خوشبختانه با اختصاص اعتبار ویژه و حمایت های استاندار هرمزگان در آستانه تابستان این پروژه مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه مشترکان این روستاها از آب شرب پایدار برخوردار شدند، افزود: در حال حاضر ٣٠٠ خانوار روستای کوهین و چاه کهنه با جمعیتی بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ نفر از شبکه آبرسانی بهره مند شدند.

قصمی افزود: این طرح آبرسانی شامل، پنج کیلومتر شبکه توزیع و یازده کیلومتر خط انتقال است. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا و تکمیل شد.

وی همچنین به آغاز عملیات خط انتقال مجتمع شناس به طول شش کیلومتر با اعتبار ۳۸ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پروژه امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.