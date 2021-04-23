شوراهای شهر و روستا به مردم گزارش عملکرد ارائه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی روز جمعه در سخنرانی مجازی در پی تعطیلی نمازهای جمعه به علت شیوع گسترده ویروس کرونا اظهار داشت: خطبه‌های نماز جمعه در واقع برای اطلاع‌رسانی به جامعه ایمانی، تاکید بر رعایت تقوای الهی، نشان دادن راه‌های تقوا و بیان مصادیق آن در جامعه امروزی است.

وی در ادامه ضمن اشاره به چندین مناسبت پیش رو افزود: جمعه دهم ماه مبارک رمضان به روایتی سالروز وفات حضرت خدیجه کبری (س) همسر باوفا و گرامی رسول‌گرامی اسلام بوده که ایشان اولین بانویی هستند که به پیامبر (ص) ایمان آورده و اهل فهم و دانش بودند و پس از ازدواج با پیامبر (ص) وفاداری کاملی را از خود نشان داده و همه هستی خود را برای پیامبر (ص) و دین مبین اسلام نهادند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: عظمت حضرت خدیجه (س) فراوان است از همسری و همراهی با پیامبر گرفته تا مجاهدت و صبوری در راه اعتلای کلمه دین و اینکه ایشان مادر حضرت فاطمه زهرا (س) بوده که خداوند او را کوثر نامیده و این‌ها سرآمد مادران امت اسلامی هستند اما متأسفانه کمتر شناخته‌شده و در جامعه اسلامی ما به ایشان توجه چندانی نمی‌شود.

وی ادامه داد: روز دوازدهم ماه رمضان از دیگر مناسبت‌های پیش روست از این جهت که در سال اول هجری فرشته وحی در سرزمین نخیله بر پیامبر (ص) نازل شد وحی الهی را به ایشان رساند و پیامبر (ص) به دستور خداوند میان مسلمانان عقد اخوت جاری کردند.

آیت الله محامی گفت: پیامبر میان مردان برادری ایجاد کرده و در میان خانم‌ها عقد اخوت خواندند و آن‌ها را خواهرخوانده همدیگر کردند و زمانی که حضرت علی (ع) مشاهده کرد که پیامبر برای او برادری انتخاب نکرده از ایشان سوال کرد که آیا برای من برادری تعیین نمی‌کنید، پیامبر (ص) بین خود و حضرت علی (ع) عقد اخوت اجرا کرد که این جریان هم نشان‌دهنده اهمیت حاکمیت فضای صمیمی و برادری و انس و الفت میان جامعه اسلامی و از طرفی نشان‌دهنده اهمیت جایگاه امام علی (ع) است که برادر و جانشین پیامبر (ص) می‌شوند.

وی اظهار داشت: چهارشنبه ۱۵ ماه رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) است امامی که در شرایط سخت و بعد از شهادت حضرت علی (ع) با سه جنگ بزرگ در داخل جامعه اسلامی روبرو بود اما حضرت به گونه‌ای مدیریت کردند که هم یکپارچگی جامعه اسلامی حفظ شود و هم اهل حق بتوانند خود را تقویت کنند تا در موقعیت ممتاز دیگری نقش‌آفرینی کنند و به همین دلیل است که گفته می‌شود صلح امام حسن مجتبی (ع) زمینه‌ساز قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشوراست.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: امام حسن مجتبی (ع) لقب کریم اهل بیت را داراست و برخورد کریمانه ایشان با دوست و دشمن و همچنین غریب‌نوازی و مهمان‌نوازی ایشان زبان زد خاص و عام بوده و نیاز است تا ما نیز در شرایط کنونی جامعه با اقتدا به سیره پیامبر (ص)، ائمه (ع) و اولیا الهی در جهت تقویت اخوت برادری و انس و الفت در جامعه اسلامی تلاش کنیم و برای اعتلای دین خدا و تقویت جامعه اسلامی همه هستی خود را فدا و در این راه سرمایه‌گذاری کنیم.

وی گفت: متأسفانه در این ایام با فقدان ۲ سردار از سرداران جبهه مقاومت مواجه شدیم هم سردار حجازی و هم سردار حق بین که عمری را در راه دفاع از انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف گذرانده بودند چه در مبارزه با آشوب‌گران و فتنه، گران در آغاز انقلاب و چه در دفاع از انقلاب و چه در دفاع از حرم سرداری کردند که آرزو داریم خداوند اجر و مزد مجاهدت‌های آن‌ها را به آن‌ها مرحمت کند.

لزوم تلاش برای رفع تنگناهای معیشتی کارگران

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ضمن تبریک پنجم اردیبهشت و آغاز هفته کار و کارگر به جامعه کارگری متدین و تلاشگر استان خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید برای رسیدگی به این قشر از جامعه و حل مشکلات جامعه کارگری تلاش کنند و در ادامه نیز برای رفع تنگناهای اقتصادی و معیشتی و همچنین پشتیبانی از کارگاه، ها، تولید و رفع موانع تلاش خود را به کار گیرند زیرا که این کارگران رکن رکین در تولید و رشد اقتصادی هستند و بیشترین نقش را در این جهت ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به هشتم اردیبهشت و آغاز هفته کمک به محرومان و مستضعفان تاکید کرد: سیره اولیا الهی در رسیدگی به مردم و نیازمندان بوده و در جامعه ایمانی همه مؤمنان باید به برادران ایمانی خود کمک کنند که این کمک‌ها می‌تواند از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی یا دیگر مؤسسات خیریه و یا از طریق مساجد و ائمه جماعات باشد تا به نیازمندان رسیدگی شود.

آیت‌الله محامی بیان کرد: پنجشنبه نهم اردیبهشت روز شوراهای اسلامی شهر و روستا و آغاز به کار آنها در سال ۱۳۷۸ است و با توجه به اینکه در روزهای آینده شاهد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کنار انتخابات ریاست جمهوری هستیم نیاز است تا در این فرصت کوتاه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها گزارش صادقانه و واقعی از عملکرد و خدمات ارائه شده به مردم را بیان کرده و در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند و مردم نیز با ارزیابی عملکرد شوراها و شناسایی انسان‌های توانمند به آنها رأی بدهند تا شوراهای اسلامی متخصص تلاشگر و آماده به خدمت داشته باشیم.

وی خواستار حضور قدرتمند و انتخاب هوشمند در انتخابات خرداد شد و افزود: برای انتخاب رئیس‌جمهور ی متعهد و توانمند نیاز به حضور قدرتمند و انتخابی هوشمند داریم که فردی مدیر و مدبر برای اداره جامعه انتخاب شود تا شاهد تحول، رشد، توسعه و پیشرفت در جامعه باشیم.