شوراهای اسلامی جای فامیل بازی نیست/تاکید بر انتخاب اصلح

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های مجازی نمازجمعه ساری با اشاره به اینکه قرآن کریم دارای عظمت، فصاحت و بلاغت است، اظهار داشت: اعجاز از دیگر ویژگی‌های کلام الله مجید بوده و خداوند آن را از تحریف حفظ کرده است.

وی با عنوان اینکه خداوند کریم همواره در فکر گسترش و ازدیاد نعمات بندگان است، افزود: باید از فیوضات و کرامات معنوی ماه رمضان بهره برد و یکی از جلوه‌های کرامت در این ماه، توجه به مستضعفان و ارحام است.

وی با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه کبری (س)، اظهار داشت: این بانوی بزرگوار اولین بانوی مسلمان است و تمام سرمایه‌اش را برای پیشرفت اسلام و رسیدگی به محرومان صرف کرده است.

آیت الله محمدی لائینی همچنین هفته کار و کارگر را گرامی داشت و گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) دست کارگر را بوسید و مردم و جامعه قدر کار و کارگران را بدانند و کار هرچه که باشد، ارزشمند است.

امام جمعه ساری با اشاره به سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس یادآور شد: این واقعه یک معجره الهی ونشان دهنده آن است که دست غیبی بالای سر انقلاب و مردم فداکار است و به فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی باید این دست غیب را حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: در ۴۲ سال گذشته تجربه‌های بزرگی را در آزمایشگاه کشور ایران شاهد بودیم و خنثی شدن کودتاها و حمله‌های نظامی، هشت سال جنگ تحمیلی، جریان دفاع از حرم، فتنه‌ها و آشوب‌های داخلی از جمله تجربه‌ها است.

به فکر فقرا و نیازمندان در ماه رمضان باشیم

آیت الله محمدی لائینی با عنوان اینکه در هفته احسان و نیکوکاری قرار داریم، آن را گرامی داشت و به مردم توصیه کرد تا به فقرا و نیازمندان توجه بیشتری داشته باشند و در شرایط کرونایی امسال از این فرصت بیشتر استفاده کرد.

وی با اشاره به درپیش بودن روز شوراها و درپیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی گفت: اکثر شوراها خوب و پاکدست بودند اما اقلیت اعضای ناباب سبب واردشدن ضربه به حیثت ما شد از این رو باید در انتخابات نسبت به انتخاب اصلاح گام برداشت.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه شوراها جای فامیل بازی نیست، خواستار انتخاب اصلح برای ورود به شوراها شد و گفت: شکر نعمت آن است که درست انتخاب کنیم و ملاک و معیارها را مدنظر قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تسلیت عروج آسمان سردار شهید حجازی و سردار حق بین، از دست دادن این اسطوره مقاومت را سخت دانست و گفت: راه این سرداران والامقام ادامه می‌یابد و دشمن نیز روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.

آیت الله لائینی تصریح کرد با آنکه آسیب جزئی از سوی دشمن به سایت نطنز وارد شد اما با تیرهای غیبی صنایع استراتژیک اسرائیل دچار آسیب‌های جدی و فراوانی شده است.

وی خواستار حفظ حرمت ماه مبارک رمضان شد و روزه خوری در ملاعام را حرمت شکنی دانست و از مسئولان خواست با مظاهر حرمت شکنی و روزه خواری علنی برخورد داشته باشند.