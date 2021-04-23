شناسایی ۴۳۴ بیمار جدیدکرونایی در کردستان/ ۴ بیمار جان باختند

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روزهای پیک کرونایی در استان همچنان ادامه دارد و متأسفانه مردم نیز به طور کامل پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.

وی افزود: بی توجهی تعدادی از شهروندان موجب شده است که تعداد بستری شدگان کرونایی در مراکز درمانی استان به ۶۵۷ نفر برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: هم اکنون در بیمارستان‌های سنندج ۳۴۴ نفر، سقز ۸۹ نفر، قروه ۵۱ نفر، مریوان ۳۷ نفر، کامیاران ۲۲ نفر، بانه ۳۹ نفر، بیجار ۵۵ نفر، دیواندره ۱۷ نفر و دهگلان سه نفر بستری هستند.

رضاعی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۷۹ بیمار مبتلا به کرونا نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی افزود: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون هزار و ۱۹۳ نفر است که سنندج با ۴۷۲ نفر بیشترین تعداد جان باختگان را دارد.

رضاعی اظهار داشت: انتظار داریم شهروندان همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، عدم حضور در تجمعات، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینگی را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک را رعایت کنند در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.