به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبد الرضا محی الدینی در پیام جمعه شهرستان مهریز اظهار داشت: مسئولان مذاکره کننده باید در مقابل تمام ملت پاسخگوی اعمال خود باشند بنابراین فریب دشمن را نخورند و مجلس شورای اسلامی نیز تمام مراحل برجام و مذاکره را زیر ذره‌بین قرار دهد.

محی الدینی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه دولت آمریکا سخن حق را پذیرا نیست، ادامه داد: آمریکا می‌خواهد یک سری مطالب باطل و بی اساس را به خورد مردم ایران بدهد که مسئولان با بصیرت ایران مانع از این امر می‌شوند.

امام جمعه مهریز با اشاره به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ عنوان کرد: رسانه‌های بیگانه با تمام قدرت در صدد کمرنگ کردن حضور مردم در این انتخابات هستند و خبرنگاران و رسانه‌های ملی باید با اطلاع رسانی و پوشش خبری کامل، مانع از تحقق این عمل شوند.

وی تصریح کرد: خواست دیگر دشمن، ایجاد اختلاف میان مردم برای انتخاب فرد اصلح است اما ملت ایران علاوه بر حضور پرشور باید فرد اصلحی را برای رئیس قوه مجریه انتخاب کنند تا مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را با عدالت کامل برطرف کند.

محی الدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس بیان کرد: دانه های شنی که چشم شیطان بزرگ را کور کرد، معجزه ای از طرف خداوند بود و آمریکایی‌ها از آن به عنوان بزرگترین شکست خود یاد می‌کنند.

امام جمعه مهریز ادامه داد: حادثه طبس باعث برملا شدن واقعیت پوشالی نیروی های نظامی آمریکا شد و آمریکا در مقابل ایران شکست خورد و دچار عجز و ناتوانی شده است.

محی الدینی همچنین با اشاره به ۹ اردیبهشت و روز شوراها از اعضای شوراهای شهر مهریز قدردانی کر و افزود: وظیفه اعضای شورا رسیدگی به مشکلات مردم و رفع آنها در محدوده وظایف تعیین شده برای آنهاست و در کنار آن باید برنامه‌های کلان شهر را مدیریت کنند تا شهری خوب و زیبا داشته باشیم.

وی ادامه داد: در انتخابات امسال سعی کنند افرادی برای شورای شهر کاندیدا شوند که با صداقت، امانتدار و با مدیریت خوب و جهادی کارهای شهر را به پیش ببرند و مردم هم با بصیرت، هوشیاری و حضور حداکثری به پای صندوق‌های رأی بیایند.

امام جمعه مهریز به هفته کرامت اشاره کرد و افزود: این هفته موقعیت مناسبی برای دستگیری از فقرا و نیازمندان است و خیرین و مردم در این هفته ایتام و نیازمندان مهریزی را از یاد نبرند.