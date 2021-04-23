تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی شهروندان ایرانی در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، در پرتو اجرای مفاد سند تحول قضائی و تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم میدان‌داری دستگاه قضائی در استیفای حقوق مردم و منتظر نماندن برای دریافت شکایت و دادخواست، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه در سال جاری رفع موانع دستیابی مردم به حقوق خود در ارتباط با خارج کشور را در دستورکار قرار داد.

در این چارچوب و به منظور بررسی عوامل بروز مشکلات حقوقی و قضائی شهروندان ایرانی در امارات متحده عربی و با هدف رفع موانع برای استیفای حقوق مردم در ارتباط با شهروندان ایرانی که در امارات به سر می‌برند، نشستی به صورت وبیناری میان مسئولان معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در امارات برگزار شد.

در این نشست که علی باقری کنی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و سیدمحمد حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات نیز حضور داشتند، سرکنسول ایران در دبی، مسئول کنسولگری ایران در ابوظبی و مدیرکل همکاری‌های حقوقی و قضائی قوه قضائیه به بیان اشکال‌ها و کاستی‌ها در حوزه‌های مقررات و اجرا پرداختند.

در پایان این نشست وبیناری، ضمن آنکه مقرر شد مسئولان ذیربط در دستگاه قضائی، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های کشورمان در امارات ظرف یک هفته راه‌کارهای شتاب‌بخشی به انجام مطالبات حقوقی و قضائی شهروندان در ارتباط با امارات را ارائه دهند، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه تأکید کرد دستگاه قضائی خود را موظف می‌داند تا بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم از جمله شهروندان ایرانی در خارج کشور به حقوق خود را فراهم آورد.