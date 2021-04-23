تیم منتخب فوتسال جوانان آسیا با حضور دو بازیکن ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش فنی خود را از مسابقات فوتسال قهرمانی ۲۰۱۹ جوانان آسیا کامل و به روز رسانی کرد.

این رقابت‌ها در خرداد و تیر ۱۳۹۸ به میزبانی شهر تبریز در ایران برگزار شد. ژاپن، افغانستان، ایران و اندونزی در این رقابت‌ها به ترتیب اول تا چهارم شدند.

در گزارش فنی AFC تیم منتخب این رقابت‌ها هم انتخاب شده است که دو بازیکن ایران در این تیم حضور دارند. سالار آقاپور و علی اکرمی دو عضو تیم جوانان ایران بودند که نامشان در تیم ۱۰ نفره و منتخب کنفدراسیون آسیا قرار دارد.

افغانستان و ژاپن هر کدام دارای سه و اندونزی هم دارای دو بازیکن در این تیم منتخب است.