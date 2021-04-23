کرونا ۷ قربانی در کرمان گرفت / نوزاد ۶ روزه در بین متوفیان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر جمعه در خصوص آخرین آمار استان کرمان از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ گفت: موارد بستری قطعی ۵۰۹ مورد است.

وی موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی استان را شامل کرمان ۲۷۲ نفر، رفسنجان ۵۱ نفر، جیرفت ۶۷ نفر، بم چهار نفر و سیرجان ۱۱۵ نفر اعلام کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۱۸ هزار و ۴۸۸ مورد است.

شفیعی موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته را ۷۶ نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد در کرمان ۴۴ مورد، رفسنجان هشت مورد، جیرفت ۹ مورد، بم یک مورد و سیرجان ۱۴ مورد گزارش شده است.

وی گفت: تعداد فوتی‌های قطعی در ۲۴ ساعت گذشته هفت نفر شامل چهار نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان و یک نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.

وی سن فوتی‌ها را ۸۶،۸۵،۷۴،۶۳،۳۷،۲۸ و نوزاد ۶ روزه ذکر و اظهار کرد: مجموع جانباختگان ۲ هزار و ۶۸۴ نفر است.