حضرت خدیجه(س) مادر امت اسلامی است

حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به مناسبت وفات حضرت خدیجه (س) اظهار کرد: پیامبر در روایتی می‌فرمایند «من و علی پدران امت هستیم» که بر اساس این روایت حضرت خدیجه (س) مادر همه مسلمانان است.

وی با توصیه همه مسلمانان به تقوای الهی، خاطرنشان کرد: تقوا که داشته باشیم حضرت محمد (ص) و علی (ع) پدران ما و حضرت خدیجه (س) و حضرت زهرا (س) مادران ما هستند.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: زندگی و رحلت جانسوز حضرت خدیجه (س) به همه مسلمانان آموخت آنچه توشه‌ای برای آخرت به حساب می‌آید تقوای الهی است.

آیت الله عبدللهی خاطرنشان کرد: همه ما علی‌الخصوص بانوان وظیفه داریم مادرمان حضرت خدیجه (س) را یاد کنیم و رسول خدا نیز وعده دادند که ما را دعا خواهند کرد.

وی افزود: اشرف انبیا در وفات حضرت خدیجه (س) بسیار محزون شدند و تا پایان عمر بابرکت‌شان همواره ایشان را به خوبی یاد کرده و از فقدان ایشان ناراحت بودند.

آیت الله شیخ عبدالخالق عبدالهی با اشاره به انفاق اموال حضرت خدیجه (س) در راه اسلام، گفت: انسان تعجب می‌کند که چگونه یک زن همه دارایی‌اش را در راه اسلام می بخشد و از پیامبر می‌خواهد پیراهنش را کفن او کند.

وی ادامه داد: پیامبر (ص) نیز طبق وصیت آن حضرت، پیراهنی که با آن عبادت می‌کرد و با معراج رفته بود و در غزوات آن را بر تن داشت بر پیکر حضرت خدیجه (س) پوشاند، که جبرئیل بر پیامبر نازل شد و پیراهنی بهشتی را از جانب خداوند برای حضرت خدیجه (س) آورد.