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۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۱:۳۴

با عنوان «آن یار صادق»؛

مجموعه خاطرات آیت الله مهمان‌نواز رونمایی شد

مجموعه خاطرات آیت الله مهمان‌نواز رونمایی شد

بجنورد- معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان شمالی گفت: همزمان با سومین سالگرد رحلت آیت الله مهمان‌نواز، کتاب خاطرات وی با عنوان «آن یار صادق» رونمایی شد.

اکرم صدیقی کلاته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموعه «آن یار صادق» به قلم «علیرضا حجتی» به رشته تحریر درآمده است، اظهار کرد: این مجموعه امروز (جمعه) و همزمان با سومین سالگرد ارتحال آیت الله حبیب الله مهمان‌نواز، نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق بجنورد با حضور تنی چند از مسئولان در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد رونمایی شد.

معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان شمالی ادامه داد: این مجموعه شامل مصاحبه‌های مکتوب و تصویری آیت الله مهمان‌نواز و نقل خاطراتی از ایشان است.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد.

کد مطلب 5195987

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