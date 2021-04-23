اکرم صدیقی کلاته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموعه «آن یار صادق» به قلم «علیرضا حجتی» به رشته تحریر درآمده است، اظهار کرد: این مجموعه امروز (جمعه) و همزمان با سومین سالگرد ارتحال آیت الله حبیب الله مهمان‌نواز، نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق بجنورد با حضور تنی چند از مسئولان در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد رونمایی شد.

معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان شمالی ادامه داد: این مجموعه شامل مصاحبه‌های مکتوب و تصویری آیت الله مهمان‌نواز و نقل خاطراتی از ایشان است.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد.