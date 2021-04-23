پیروزی پرسپولیس برابر گوا در نیمه اول/ دو گل به تیم آشفته هندی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را با صدرنشینی و کسب سه پیروزی به پایان رسانده بود، از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امروز جمعه در شهر گوا به مصاف تیم میزبان رفت و نیمه اول را ۲ بر صفر برد. شهریار مغانلو در دقیقه ۲۴و مهدی ترابی ۴۳ از روی نقطه پنالتی برای سرخپوشان گل زدند.

یحیی گل محمدی برای این دیدار به اکثر بازیکنان اصلی اش استراحت داد تا برای دیدارهای آینده بتواند از آنها استفاده کند. برای این دیدار بوژیدار رادوشویچ، سیدجلال حسینی، محمد حسین کنعانی، علی شجاعی، مهدی شیری، میلاد سرلک، محمد شریفی، امید عالیشاه، مهدی ترابی، شهریار مغانلو و عیسی آل کثیر در تیم پرسپولیس به میدان رفتند.

شروع این بازی با آشفتگی بازیکنان دو تیم همراه بود چرا که سرمربیان دو تیم تغییرات زیادی را در ترکیب اصلی خود ایجاد کرده بودن و به همین خاطر زمان زیادی برد تا بازی از اشتباهات بازیکنان دو تیم خالی‌تر شود.

با این حال پرسپولیس همانطور که پیش بینی می‌شد با تیم دومش هم برتر از گوا بود و در دقیقه ۲۴ روی شوت شهریار مغانلو و اشتباه دروازه بان گوا به گل اول دست پیدا کرد. این گل روی حرکت مهدی ترابی و پاس در عمق او به دست آمد.

در دقیقه ۴۳ این دیدار دروازه بان تیم هند روی عیسی آل کثیر مرتکب خطای پنالتی شد که این ضربه را مهدی ترابی به گل دوم تبدیل کرد تا سرخپوشان نیمه اول را با نتیجه ۲ بر صفر به پایان برسانند.