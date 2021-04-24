فدراسیون با کشورهای صاحب فوتبال حرفه ای تعامل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نام نخستین مربی شیرازی در فوتبال انگلیس مدتی قبل بر سر زبانها افتاد. میکائیل جدیدی اکنون در تیم زیر ۱۶ سال باشگاه «منسفیلد» حضور دارد.
میکائیل جدیدی مربی شیرازی است که در «Fa» فوتبال انگلیس مدارک مربیگری خود را دریافت کرده است.
مربی جوان ایرانی در سن ۳۳ سالگی ایران را به مقصد انگلیس ترک میکند، او دورههای مربیگری را از ۴ سال پیش در شهر منسفیلد شروع کرده است. وی هم اکنون بدلیل قرنطینه کامل انگلیس در حال گذراندن دورهای بالاتر بصورت مجازی و آنلاین است. به گفته وی، تا سه ماه آینده کلاسهای دانش افزایی فوتبال در شهر منچستر بصورت حضوری و عملی از fa انگلیس از سر میگیرد.
این مربی شیرازی دو سالی است که در در ردههای پایه و بزرگسالان فوتبال اروپا فعالیت داشته وبه صورت بازیکن از سال ۲۰۱۹ در برتون جویس این باشگاه فعالیت و مدارک مربیگری زیر ۱۶ سال را نیز در انگلستان دریافت کرده است.
وی در یک گفت و گو با خبرگزاری مهر به برخی از سوالات حوزه فوتبال پاسخ داده است.
لزوم برقراری تعامل سازنده فدراسیون فوتبال ایران با کشورهای صاحب فوتبال حرفهای
میکائیل جدیدی معتقد است، که فدراسیون فوتبال ایران باید با ارتباط و تعامل با کشورهای پیشرفته در حوزه فوتبال زمینه رشد فوتبال حرفهای را فراهم کند، زیرا این توانایی در جوانان ایرانی دور از انتظار نیست، چون کشور ما دارای استعدادهای بسیار خوب و حتی بهتر از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپای غربی است.
این مربی شیرازی دانش آموخته فوتبال در انگلیس در مقایسه با ساز وکار مربیان ایرانی و خارجی در برقراری ارتباط با بازیکنان گفت: در حوزه ورزش شاه کلید موفقیت توانایی برقراری ارتباط صحیح است، زیرا لازمه اصلی فعالیت مربیان، شناسایی رفتارها و نحوه درست برخورد با بازیکنان است که باید هر مربی به این نکات توجه داشته باشد.
میکائیل جدیدی افزود: در ورزشهای گروهی نظیر فوتبال باید با ارتباط سازنده، زمینه توسعه انسانی مدنظر قرار بگیرد.
وی لازمه داشتن یک فوتبال مدرن را داشتن کادری کار آمد، متشکل از روانشناسان خبره و جامعه شناسان خوب دانست.
این مربی فوتبال با تاکید بر اینکه لازمه پویایی تیمهای فوتبال حضور روانشناسان در کادر بندی تیم هاست، تصریح کرد: متأسفانه در ایران برخی از مربیان خود را همه چیز فهم میدانند و از این موضوع مهم غافل هستند.
شکاف عمیق فوتبال آسیا و اروپا
وی به شکاف عمیق بین فوتبال آسیا و اروپا نیز گریزی زد و ابراز کرد: تفاوتهای زیادی بین مربیان ایرانی و خارجی مشهود است، در کشورهای اروپایی مربیان فوتبال همواره به دنبال علم آموزی و یادگیری به صورت مستمر هستند، در حالیکه مربیان ایرانی فقط به گرفتن مدرک بسنده میکنند.
جدیدی با بیان اینکه در دورههای دانش افزایی مربیان در اروپا جامعه شناسی و روانشناسی نیز تدریس میشود، اظهار کرد: متأسفانه در فوتبال ایران پول و پارتی حرف اول را میزند.
جدیدی معتقد است، تلفیق تفکرات سنتی با شیوههای نوین مربیگری لازمه کار همه مربیان است، چیزی که در کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی نیز رایج است.
به گفته این مربی شیرازی که تا چهار سال آینده به ایران بر میگردد، خاطرنشان کرد: داشتن تحصیلات مربیگری جزو الزامات و قوانین فیفا است و تا دورههای مربیگری به پایان رسد مجوز مربیگری دریافت میشود، زیرا تحصیلات تئوری مربیگری در انگلستان در مجموع حدود ۵ تا ۶ سال زمان میبرد که این به اندازه زمان اخذ یک فوق تخصص میارزد.
وی به تفاوتهای فوتبال بین ایران و اروپا پرداخت و افزود: در ایران برای کسب دورههای بالاتر، متقاضی باید در مربیگری دارای مدرک لیسانس باشید ولی درانگلیس از ۱۶ سالگی و بدون هیچگونه مدرکی میتوان دورههای مربیگری را پشت سر گذاشت که خودش یک امتیاز بزرگ است.
جدیدی بیان کرد: در انگلیس کسانی که فوتبال بازی میکنند پس از گذشت ۳۰ سالگی چهارده سال دوره مربیگری را تجربه کرده اند، که این به معنی یک پیشرفت فوق العاده است.
تیمهای شیرازی باید حمایت شوند
جدیدی آسیبهای حوزه فوتبال ایران را ورود افراد سرمایه دار به حوزه این ورزش پرطرفدار دانست که کمترین علم و آگاهی از صنعت فوتبال هم ندارند.
این مربی فوتبال استان فارسی مقیم انگلستان به جذابیتهای فوتبال و نقش باز پخش آن از تلویزیون نیز اشاره کرد و گفت: پخش مسابقات تلویزیونی بر جذابیت بیشتر و حساسیت بالای مسابقات میافزاید.
وی ضمن انتقاد از عدم حمایت مردم از تیمهای نظیر برق، فجر سپاسی و قشقایی در شیراز تصریح کرد: متمرکز شدن بر روی دو تیم مطرح کشور باعث میشود تا از ظرفیتها و استعدادهای بالقوه ورزشی در سطح استانها غافل و از جذابیتهای فوتبال کاسته شود.
وی یادآور شد: پرهیز از تبعیض و رعایت اخلاق باعث پیشگیری از آسیبهای روحی و روانی بین نونهالان میشود، پس میطلبد ضمن این نکات و فارغ از رنگ، نژاد، لباس و دارایی افراد آموزشهای حرفهای برای همه نونهالان و نوجوانان فوتبالی یکسان و زمینه بروز استعدادهای ورزشی در بین ورزشکاران فراهم گردد.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه کلیه آموزشها در انگلستان این روزها بدلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل است، فعالیتهای فوتبالی این ورزشکار فارسی در بستر گوگل و در دایرکت اینستاگرام به آدرس m.jadidi71 برقرار و در صورت تمایل، مسئولین هیأتهای فوتبال استانها میتوانند با ورود به پیج وی پرسش و پاسخ خود را انجام دهند.
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