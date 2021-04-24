نماینده ویژه انگلیس در امور خلیج فارس استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام اس ان نیوز، سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد «ادوارد لیستر» نماینده ویژه انگلیس در امور خلیج فارس از سمت خود استعفا داد و از بدنه دولت خارج شد.

لیستر که یکی از مشاوران نزدیک بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، محسوب می‌شد، در ماه فوریه به عنوان نماینده ویژه این کشور در امور خلیج فارس منصوب شد و پیش از آن نیز برای یک دوره موقت به عنوان رئیس دفتر جانسون انتخاب شده بود.

در این بیانیه دفتر نخست وزیری انگلیس به علت استعفای لیستر و خروجش از بدنه دولت هیچ اشاره‌ای نشده است.

لازم به ذکر است لیستر به خاطر فعالیتش در بخش خصوصی با بررسی‌های بسیار دقیق از سوی مطبوعات مواجه شده است.

یکی از سخنگویان دفتر نخست وزیری انگلیس در این بیانیه که اواخر روز جمعه منتشر شد، گفت: نخست وزیر از خدمات فداکارانه لیستر طی سال‌های متمادی بسیار سپاسگزار است. او یکی از خدمتگزاران برجسته برای کشور، دولت و نخست وزیر هنگامی که شهردار لندن بود، محسوب می‌شود.

پیش‌تر گزارش شده بود که خروج لیستر از بدنه دولت در حالی صورت می‌گیرد که ارتباطات میان اعضای دولت و بخش خصوصی به شدت مورد بررسی‌های دقیق قرار گرفته است.