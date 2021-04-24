معرفی هیأت انتخاب بخش پویانمایی مسابقه کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کریم سربخش فیلمنامهنویس، فیلمساز و مشاور فیلمنامه و ناظر کیفی در تولیدات عروسکی و انیمیشن تلویزیونی، حمیدرضا حافظی مدرس دانشگاه، نویسنده و کارگردان فیلمهای داستانی کوتاه، بلند، سریالی زنده و انیمیشن و علی نوریاسکوئی تهیه کننده و کارگردان سینما، مدیر گروه آموزشی سینما و فیلمنامهنویسی حوزه هنری، هیأت انتخاب بخش پویانمایی پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند.
هیأت انتخاب، ۱۹۴ فیلمنامه پویانماییِ پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان را بررسی و ارزیابی کردند.
پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان در ۲ مرحله صورت میگیرد، ابتدا طرحهای ارسالی با توجه به شرایط مسابقه از سوی هیات انتخاب بررسی و آثار برتر معرفی میشود. در مرحله دوم نیز صاحبان آثار برتر یک ماه فرصت دارند تا نسخه اصلی پویانمایی خود را برای داوری پایانی به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.
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