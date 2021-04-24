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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷

معرفی هیأت انتخاب بخش پویانمایی مسابقه کانون پرورش فکری

معرفی هیأت انتخاب بخش پویانمایی مسابقه کانون پرورش فکری

هیأت انتخاب بخش پویانمایی پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کریم سربخش فیلمنامه‌نویس، فیلمساز و مشاور فیلمنامه و ناظر کیفی در تولیدات عروسکی و انیمیشن تلویزیونی، حمیدرضا حافظی مدرس دانشگاه، نویسنده و کارگردان فیلم‌های داستانی کوتاه، بلند، سریالی زنده و انیمیشن و علی نوری‌اسکوئی تهیه کننده و کارگردان سینما، مدیر گروه آموزشی سینما و فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری، هیأت انتخاب بخش پویانمایی پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند.

هیأت انتخاب، ۱۹۴ فیلمنامه پویانماییِ پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان را بررسی و ارزیابی کردند.

پنجمین مسابقه‌ فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان در ۲ مرحله صورت می‌گیرد، ابتدا طرح‌های ارسالی با توجه به شرایط مسابقه از سوی هیات انتخاب بررسی و آثار برتر معرفی می‌شود. در مرحله دوم نیز صاحبان آثار برتر یک ماه فرصت دارند تا نسخه اصلی پویانمایی خود را برای داوری پایانی به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

کد مطلب 5196249
زهرا منصوری

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