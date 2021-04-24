۱۴ هزار تن کلزا از اراضی کشاورزی دهلران برداشت شد

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۹ هزار هکتار از اراضی شهرستان دهلران به کشت کلزا اختصاص یافته است و با توجه به خشک سالی پیش بینی می‌شود ۱۸ هزار تن محصول کلزا از اراضی شهرستان برداشت شود.

وی بیان کرد: تا کنون از ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن کلزای برداشت شده در شهرستان، ۱۰ هزار و ۲۵۰ تن به استان‌های همجوار حمل شده است.

غلامی با بیان اینکه پنج مرکز کار خرید کلزا در شهرستان با قیمت تضمینی بر عهده دارند، تصریح کرد: خرید کلزا به صورت تضمینی و هر کیلو ۱۱ هزار تومان در مراکز خرید دولتی است.

وی ادامه داد: تعداد ۸۵ دستگاه کمباین کار برداشت کلزا را از اراضی کشاورزی شهرستان را به عهده دارند.

مدیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ۷۰ درصد محصول کلزای استان ایلام در شهرستان مرزی دهلران تولید می‌شود و ارزش محصولات کشاورزی شهرستان دهلران به هشت هزار میلیارد ریال در سال می‌رسد.