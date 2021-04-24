اعلام جزئیات افزایش حقوق سربازان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی با تشریح جزئیات افزایش حقوق سربازان از واریز این مبلغ در حقوق پرداختی فروردین ماه خبر داد و گفت: با توجه به کف حقوق سربازان در سال گذشته امسال با نظر مثبت کمیسیون تلفیق، شاهد افزایش سه برابری حقوق آن‌ها بودیم.

وی افزود: بر اساس این افزایش حقوق، تا سقف ۷۲ درصد مبنای قانون خدمت وظیفه عمومی را سربازان دریافت خواهند کرد.

عزیزی خاطرنشان کرد: اگر در سال ۹۹ پایه حقوق یک سرباز عادی میانگین ۴۴۰ هزار تومان بود همین سرباز امروز به طور میانگین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد.

نماینده شیراز و زرقان افزود: در حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به کارکنان موصوف در مناطق عادی ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان و حداکثر آن چهار میلیون تومان در مناطق عملیاتی می‌باشد.

عزیزی گفت: سربازان متأهل و همچنین سربازان نخبه حقوق کامل را دریافت خواهند کرد یعنی افزایش حقوق برای این دو گروه صد درصدی است.

وی خاطر نشان کرد: این افزایش حقوق در فوق‌العاده عملیاتی در مناطق مرزی نیز دیده شده و حداقل ۸۰۰ هزار تومان متناسب با درجه سربازان علاوه بر حقوق پرداختی ماهانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

عزیزی در مورد پرداخت هزینه سفر کارکنان وظیفه نیز گفت: بر اساس قانون به سربازانی که مسافت محل سکونت تا محل خدمت‌شان بیش از ۵۰ کیلومتر باشد هر سه ماه یکبار هزینه سفر تعلق می‌گرفت، اما هم اینک مقرر شد که هزینه سفر به صورت ماهانه در داخل حقوق دیده شود یعنی همان مبلغی که هر سه ماه یکبار به سربازان تعلق می‌گرفت در حال حاضر تقسیم بر ۳ شده و هر ماه در فیش حقوقی درج می‌شود؛ اگرچه که مبلغ هزینه سفر نیز در قانون افزایش حقوق مدنظر قرار گرفته و از ابتدای امسال آن هم افزایش یافته است.

این عضو کمیسیون تلفیق از اعمال این افزایش حقوق در فیش پرداختی فروردین‌ماه سربازان خبر داد و گفت: سربازان و کارکنان وظیفه این افزایش مبلغ را در نخستین حقوق سال ۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند.