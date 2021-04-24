به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، نمایشگاه مجازی آثار خوشنویسی آیت‌الله سید مرتضی نجومی حاوی ۶۳ اثر از مجموعه آثار خوشنویسی، برگرفته از کتاب «یادگارهای ماندگار» از سید مرتضی نجومی است.

سیدمرتضی نجومی مجتهد و هنرمند عرصه خوشنویسی در سال ۱۳۰۷ در شهر کرمانشاه چشم به جهان گشود. از کودکی به نقاشی و خط علاقه داشت و نزد محمدرضا اقبال، مبانی خط را آموخت. در سال ۱۳۲۲ برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه کرمانشاه وارد شد و در سال ۱۳۲۸ برای ادامه تحصیل راهی نجف اشرف شد. ورود به نجف اشرف برای سیدمرتضی نجومی همراه با شکوفایی استعداد هنری‌اش بود. او با دیدن آیات و روایاتی که به شیوه هنرمندانه و با خط ثلث نوشته شده بود، چنان شیفته هنر خوشنویسی شد که هرگاه مجالی می‌یافت به آموختن این هنر مشغول می‌شد تا آنجا که موفق شد درجه استادی خوشنویسی را از مرحوم میرزا احمد معصومی‌زنجانی دریافت کند.

سیدمرتضی نجومی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۹ شروع به جمع‌آوری کتب نفیس کرد و به صحافی و خطاطی این کتاب‌ها پرداخت که حاصل تلاش‌هایش کتابخانه‌ای هفت‌هزار جلدی است که بیش از هزار جلدش را خود او تجلید و ترسیم کرده است.

«بعد معنوی هنر خط»، «رساله التصویر و التمثیل»، «رساله الغنا» و … از جمله تألیفات با ارزش سیدمرتضی نجومی است.

او پس از ۸۱ سال عمر پُربرکت در روز ۲۵ آبان ۱۳۸۸ در منزل شخصی خود در کرمانشاه، به دیار باقی کوچ کرد.

گالری مجازی برگزیده این آثار را می‌توانید اینجا مشاهده کنید.