وزیر خارجه افغانستان به کرونا مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد حنیف اتمر» وزیر خارجه افغانستان که برای شرکت در نشست سه‌جانبه با حضور همتایان پاکستانی و ترکیه‌ای به استانبول رفته بود، به طور مجازی در این نشست شرکت کرد.

وی در توئیتی علت حضور مجازی در نشست را مثبت بودن تست کرونای خود عنوان کرد.

اتمر در پایان این نشست تاکید کرد: افغانستان در حال حاضر بر روند صلح متمرکز شده است. آرزویمان همچنان برگزاری جلسه‌ای با حضور همه ذی‌نفعان است.

اتمر با بیان اینکه به دلیل مشکل سلامتی موفق نشده است به صورت حضوری در این نشست شرکت کند، اظهار داشت: به همراه پاکستان و ترکیه هم در زمینه‌های همکاری و هم درباره تامین امنیت، فرصت مذاکره فوق‌العاده‌ای پیدا کردیم.

وزیر خارجه افغانستان با بیان اینکه هر سه کشور در خصوص دعوت از طالبان برای برقراری آتش‌بس و حضور در نشست استانبول هم‌عقیده هستند، گفت: طالبان نیز باید در این روند شرکت کند.