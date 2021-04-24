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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۲۰

در ماه میلادی آتی؛

آمریکا در قطب شمال رزمایش برگزار می کند

آمریکا در قطب شمال رزمایش برگزار می کند

آمریکا قرار است بزرگترین رزمایش نظامی امسال خود را در قطب شمال با حضور ۱۵ هزار نیرو و شمار زیادی تجهیزات از جمله ناوگروه «روزولت» برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، نیروهای مسلح آمریکا قرار است از تاریخ ۳ تا ۱۴ ماه میلادی می (۱۳ تا ۲۴ اردیبهشت)، رزمایش موسوم به «لبه شمالی ۲۰۲۱» را در آلاسکا برگزار کنند.

در این رزمایش که بزرگترین مانور نظامی آمریکا در سال جاری خواهد بود؛ یک فروند ناو هواپیمابر، ۱۵ هزار نیروی نظامی و ۲۴۰ فروند هواپیما از همه انواع موجود در ارتش آمریکا حضور خواهند داشت.

ظاهراً ناوگروه هسته ای «تئودور روزولت» در این رزمایش که در خلیج آلاسکا برگزار می شود؛ حضور خواهد داشت.

هنوز مشخص نیست که آمریکا دولت مسکو را در جریان این رزمایش عظیم قرار داده است یا خیر.

به گزارش مهر، قطب شمال و اقیانوس شمالگان (آرکتیک) یکی از مناطقی است که در آینده نه چندان دور به نقطه رویارویی و رقابت آمریکا، روسیه و چین تبدیل خواهد شد.

بخش هایی از روسیه که در شمالگان قرار دارد از طریق تنگه «برینگ» از آلاسکا جدا می شود.

کد مطلب 5196601
مریم خرمایی

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