خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: طی روزهای اخیر جنجال فراوانی در محافل سیاسی عراق پیرامون احتمال انحلال «حشد شعبی» به پا شده است. در طول این مدت برخی از سیاستمداران عراقی بر لزوم انحلال گروه مقاومتی حشد شعبی که نقش مهمی در نبرد با تروریسم تکفیری داعش و شکست آن داشته است، تأکید کرده است. این اظهارات واکنش‌های تندی را در محافل سیاسی عراق به دنبال داشت.

تلاش برای پیاده سازی سناریوی انحلال حشد شعبی درحالی است که طبق مصوبه رسمی پارلمان عراق، این گروه جزئی جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق محسوب می‌شود در همین ارتباط، «ابوعلی العسکری» مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق اعلام کرد: «حشدشعبی هرگز منحل نخواهد شد و حتی اگر به فرض محال چنین اتفاقی روی دهد، مقاومت اسلامی، رزمندگان حشد شعبی با تمام گروه‌ها و تخصص‌هایشان را در خود جای خواهد داد».

وی افزود: «ما سلاح خود را هرگز جز به دست امام زمان (عج) نخواهیم داد؛ پس ای رزمندگان، چشمتان روشن باد و ائتلاف صهیونیستی- آمریکایی- سعودی هم از عصبانیت بمیرند و همه بدانند که ما طرف هیچ مذاکره رژیم سعودی در عراق، نیستیم».

افزون بر این، «حسن فدعم الجنابی» نماینده پارلمان عراق سخنانی را در خصوص اهمیت راهبردی وجود گروه مقاومتی حشد شعبی در این کشور مطرح کرد. وی در واکنش به برخی فرافکنی‌ها علیه حشد شعبی توسط شخصیت‌ها و سیاستمداران عراقی، تأکید کرد: حشد شعبی جزئی جدایی ناپذیر از نیروهای دفاعی عراق محسوب می‌شود.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه یادآور شد: پر واضح است که حشد شعبی هیچ ارتباطی به آنچه که سیاستمداران درباره نیروهای دولتی و فرادولتی مطرح می‌کنند، ندارد. این واقعیتی است که همگان باید آن را بپذیرند. فدعم الجنابی در ادامه اظهارات خود درخصوص حشد شعبی تصریح کرد: برخی سیاستمداران و احزاب و جریان‌های سیاسی برای برهم زدن اوضاع در عراق تلاش می‌کنند و به همین دلیل مسیر فرافکنی علیه حشد شعبی را در پیش گرفته‌اند.

اینگونه به نظر می‌رسد که در حال حاضر سناریوی انحلال حشد شعبی با طراحی خارجی و اجرای داخلی در جریان است. در واقع، پس از سلسله شکست‌های ایالات متحده آمریکا در به حاشیه راندن حشد شعبی به نظر می‌رسد که «واشنگتن» با حمایت از عوامل داخلی خود در عراق سناریوی انحلال این گروه مقاومتی را در پیش گرفته است.

سناریوی انحلال حشد شعبی پس از آن کلید خورد که آمریکایی‌ها و مزدوران داخلی آنها در عراق در خلع سلاح مقاومت این کشور ناکام ماندند سناریوی انحلال حشد شعبی در عراق پس از آن کلید خورد که آمریکایی‌ها در خلع سلاح مقاومت این کشور ناکام ماندند. آمریکایی‌ها پیشتر به وسیله ابزار تبلیغاتی خود اینگونه القا کردند که سلاح حشد شعبی علیه ملت است و باید از آن سلب شود.

این در حالی است که این سلاح تاکنون تنها اشغالگران آمریکایی و تروریست‌های داعشی را هدف قرار گرفته و ارمغان آور امنیت برای مردم عراق بوده است.

با تمامی اینها، هیچیک از القائات مذکور در نهایت منجر به خلع سلاح نیروهای مقاومت حشد شعبی در عراق نشد. درست به همین دلیل است که اکنون سناریوی انحلال حشد شعبی در دستور کار ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است و در این میان برخی عناصر داخلی در عراق ازجمله شماری از سیاستمداران این کشور نیز در پروژه واشنگتن مشارکت می‌کنند.

در همین راستا، «محمد الاعرجی» از مقامات ارشد «حشد شعبی» در سنجار تصریح کرد که برخی سیاستمداران عراقی برای ایجاد هرج و مرج در این کشور تلاش می‌کنند. بنابراین، پر واضح است که برخی عناصر داخلی در عراق نیز از پروژه انحلال حشد شعبی حمایت به عمل می‌آورند. با این حال، آمریکایی‌ها بسیار امیدوارند تا اگر حتی هدفشان در انحلال حشد شعبی با ناکامی مواجه شد، بتوانند چهره این گروه مقاومتی را مخدوش سازند.

آمریکایی‌ها و برخی عناصر آنها در عراق به شدت بر روی کاهش پایگاه اجتماعی حشد شعبی در عراق حساب باز کرده‌اند همگان به خوبی می‌دانند که حشد شعبی به دلیل نقش آفرینی بی‌بدیل در آزادسازی خاک عراق از اشغال داعش از محبوبیت فراوانی در نزد مردم برخوردار است؛ به ویژه اینکه این گروه مورد حمایت مرجعیت عالیقدر عراق نیز هست. از همین روی، هجمه‌های گسترده به حشد شعبی با هدف مخدوش ساختن چهره آن در نزد مردم عراق صورت می‌پذیرد. واشنگتن در حال حاضر بر روی کاهش پایگاه اجتماعی حشد شعبی حساب باز کرده است؛ اتفاقی که البته رخ نخواهد داد.

آنچه که در حال حاضر واضح به نظر می‌رسد این است که حشد شعبی طبق مصوبه پارلمان عراق جزئی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح این کشور محسوب می‌شود و بدین ترتیب، هرگونه تعرض به این گروه به مثابه تعرض به نیروهای مسلح است. افزون بر این، همانگونه که پیشتر گفته شد، این گروه مقاومتی تحت حمایت مرجعیت عالیقدر عراق قرار دارد و از همین روی، ناگفته پیداست که انحلال آن رؤیا و آرزویی بیش نیست.