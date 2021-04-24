صاعقه در زرین دشت جان زن ۳۹ساله را گرفت / حریق در ٧ هکتارگندمزار

رئیس مرکز اورژانس شهرستان زرین دشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخورد صاعقه به یک بانوی ۳۹ ساله‌ای از اهالی روستای «چاه سبز» از توابع این شهرستان موجب مرگ وی شد.

عمار خادمی اظهار داشت: این حادثه عصر امروز شنبه ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در حالی رخ داد که این بانو به همراه همسرش در زمینهای زراعی خود مشغول کار بودند.

وی افزود: متأسفانه صاعقه به ناحیه گردن و سر و صورت متوفی اصابت کرده بود.

خادمی ادامه داد: به علت شدت برخورد صاعقه، این زن میانسال در همان صحنه حادثه و قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی گفت: مردم هنگام رعد و برق از ایستادن در مناطق مرتفع مانند ساختمان‌های بلند، تپه، کوه و یا مزارع پرهیز کنند.

رئیس مرکز اورژانس شهرستان زرین دشت یادآور شد: امسال این اولین موردی است که یک نفر در این شهرستان براثر برخورد صاعقه جان خود را از دست می‌دهد.

خادمی متذکر شد: افراد در چنین مواقعی ضمن خونسردی خود بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و از راهنمایی‌های لازم از طرف اورژانس در مورد جان بیمار خود تا رسیدن تکنسین بر بالین بیمار اقدام کنند.

چاه سبز از توابع بخش مرکزی شهرستان زرین دشت با ۱۴۹ خانوار جمعیت در ۵ کیلومتری حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت واقع شده است.

۷ هکتار از گندمزارهای زرین دشت در آتش سوخت

همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت نیز به خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع صاعقه یک ساعت پیش در این شهرستان بیش از هفت هکتار از مزارع گندم روستای میانده از توابع بخش مرکزی این شهرستان در اثر برخورد صاعقه در آتش سوخت.

روح الله دیانت اظهار کرد: این آتش سوزی در مدت زمان کوتاهی پس از وقوع آن با همکاری نیروی‌های مردمی و آتش نشانی و اکیپ‌های امداد جهاد کشاورزی مهار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت میزان خسارت وارده به گندمزارهای روستای میانده را ۳۵ تن گندم معادل ۱,۷۵۰ میلیون ریال و ۳۵ تن کاه معادل ۷۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

به گفته وی، سطح زیر کشت گندمزارهای این روستا ۵۰۰ هکتار است که از این مقدار ۷ هکتار طعمه حریق شده است.

در این حادثه آتش سوزی طبیعی به هیچکس آسیب نرسیده است.

روستای میانده از توابع بخش مرکزی شهرستان زرین دشت نیز دارای ۴۱۴ خانوار و ۱۴۰۰ نفر جمعیت است.