تعویق یا لغو انتخابات ملی فلسطین پیامدهای خطرناکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، جنبش مقاومت اسلامی حماس بیانیه‌ای را در خصوص احتمال تعویق و یا لغو انتخابات ملی فلسطین صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه جنبش حماس آمده است: تعویق و یا لغو انتخابات ملی فلسطین متضمن پیامدهای خطرناکی است. طبیعی است که تعویق و یا لغو انتخابات با اصول دموکراتیک در تعارض است و موجب ایجاد شکاف داخلی می‌شود.

جنبش حماس همچنین عنوان کرده است: تعویق زمان برگزاری انتخابات ملی فلسطین به دلیل عدم مجوز برگزاری آن در قدس موجب پیروزی اراده رژیم صهیونیستی می‌شود. این درحالی است که باید با مانع تراشی صهیونیست‌ها در مسیر برگزاری انتخابات در قدس مقابله کرد.

پیش از این، «خلیل الحیه» عضو ارشد حماس بر مخالفت این جنبش با به تعویق انداختن انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین که قرار است ۲۲ ماه مِی آینده برگزار شود، تاکید کرد. وی گفت: حماس با به تعویق انداختن انتخابات حتی برای یک روز هم مخالف است.

این عضو ارشد حماس افزود: انتخابات ماه مِی مقدمه انتخابات ریاستی ماه ژوئیه آتی است و تعویق آن موجب ناامیدی بزرگ توده مردم و بویژه جوانان فلسطینی خواهد شد. الحیه همچنین تاکید کرد که تعویق انتخابات سبب پیچیده شدن شرایط و تفرقه و چندپارچگی میان فلسطینی‌ها می‌شود.

گفتنی است که مشاور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان پیش از این از احتمال تعویق برگزاری انتخابات فلسطین خبر داده بود.