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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۳۶

بر اثر ابتلا به کرونا؛

سیداحمد حلی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی درگذشت

سیداحمد حلی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی درگذشت

احمد حلی از خوانندگان پیشکسوت موسیقی ایرانی بامداد روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه بر اثر ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حلی آوازخوان پیشکسوت موسیقی ایرانی که مدتی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا و در پی آن، تشدید بیماری کلیوی اش در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری بود، بامداد امروز ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دارفانی را وداع گفت.

این هنرمند موسیقی ردیف دستگاهی ایران متولد ۱۳۳۱ شهر کاشان بود و آواز را نزد محمد قراملکی و استاد حجازی فراگرفت. پس از آن در رادیو نزد صالح عظیمی دانشش را تکمیل کرد و سپس برای اجرا به رادیو نیز دعوت شد.

زنده یاد حلی از سال ۱۳۶۱ همکاری خود را با رادیو و تلویزیون آغاز کرد و تا سال ۷۰ تمام وقت با این سازمان همکاری داشت و از آن زمان به کاشان بازگشت و با دایر کردن کلاس‌های آواز در کاشان، سهم قابل توجهی در آموزش آواز در کاشان داشت.

محمد معتمدی، چنگیز حبیبیان و علی اصغر اسماعیلی از هنرمندان موسیقی ایران از شاگرادان زنده یاد حلی بودند.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه موسیقی تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 5197001
علیرضا سعیدی

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