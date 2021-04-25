سیداحمد حلی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حلی آوازخوان پیشکسوت موسیقی ایرانی که مدتی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا و در پی آن، تشدید بیماری کلیوی اش در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری بود، بامداد امروز ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دارفانی را وداع گفت.

این هنرمند موسیقی ردیف دستگاهی ایران متولد ۱۳۳۱ شهر کاشان بود و آواز را نزد محمد قراملکی و استاد حجازی فراگرفت. پس از آن در رادیو نزد صالح عظیمی دانشش را تکمیل کرد و سپس برای اجرا به رادیو نیز دعوت شد.

زنده یاد حلی از سال ۱۳۶۱ همکاری خود را با رادیو و تلویزیون آغاز کرد و تا سال ۷۰ تمام وقت با این سازمان همکاری داشت و از آن زمان به کاشان بازگشت و با دایر کردن کلاس‌های آواز در کاشان، سهم قابل توجهی در آموزش آواز در کاشان داشت.

محمد معتمدی، چنگیز حبیبیان و علی اصغر اسماعیلی از هنرمندان موسیقی ایران از شاگرادان زنده یاد حلی بودند.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه موسیقی تسلیت می‌گوید.