بانک های فارس پرداخت تسهیلات کرونا را آغاز نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب مختاری پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس با بیان اینکه ٨٤ درصد کارگاه‌های متقاضی تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده است، گفت: هنوز بانک‌های مختلف در فارس کار توزیع ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات مربوط به ٧٩٣ پرونده را نهایی نکرده‌اند.

او با بیان اینکه از ١٥ اسفند ٩٩ تاکنون پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا متوقف شده است، از نظام بانکی خواست تا در پرداخت پرونده‌های باقی مانده تسریع کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: از نظر برش پرداختی در شهرستان، شهرستان‌های قیر و کارزین، مهر، زرین‌دشت، خنج، فراشبند، ارسنجان، داراب و فیروزآباد بهترین وضعیت را داشته‌اند اما از نظر مبلغ شهرستان‌های شیراز، مرودشت، کازرون، فسا، داراب و فیروزآباد بهترین عملکرد را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

مختاری به عملکرد دستگاه‌های اجرایی هم اشاره و بیان کرد: سازمان صمت از پیشرفت خوبی برخوردار بوده، وضعیت راه و شهرسازی نسبت به گذشته بهتر شده و اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و ورزش جوانان نیز در صورت تسریع نظام بانکی در پرداخت‌ها از وضعیت خوبی برخوردار خواهند شد.

او اظهار کرد: بانک‌های دولتی از جمله ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا نسبت به بانک‌های خصوصی در فارس بسیار بهتر عمل کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته و با شیوع بیماری کرونا ٨٨ هزار و ٦٠١ ثبت نامی ناشی از آسیب این بیماری داشتیم که ٧٣ هزار و ٦٧٦ نفر از آنها مشمول بیمه بیکاری شدند.

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته با چالش‌هایی مواجه بودیم، تشکیک در ارائه آمار را از جمله این چالش‌ها ذکر و تاکید کرد: این مهم موجب آسیب زدن به کل ساختار سرمایه اجتماعی می‌شود و لذا باید با آسیب شناسی ایرادهای این موضوع در سال ١٤٠٠ احصاء شود.

او ادامه داد: اگرچه همه دستگاه‌های اجرایی باید دارای پیوست اشتغال باشند اما برخی از دستگاه‌ها وظایف خود را در خصوص ثبت سامانه رصد اشتغال انجام نداده‌اند.