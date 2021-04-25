به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه «هنروتجربه»، در ادامه اکران فیلمهای «هنروتجربه» در صفحه ویژه در پلتفرم هاشور، فیلمهای مستند «خنده در تاریکی» ساخته مژگان خالقی، «شهر سوخته» ساخته ناصر پویش و «کیارستمی و عصای گمشده» ساخته محمودرضا ثانی از چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به نمایش آنلاین درمیآیند.
«خنده در تاریکی» مستندی درباره سیر تحولات تاریخ تئاتر اصفهان از آغاز تا امروز است که دیماه ۹۸ در سینماهای «هنروتجربه» اکران شد.
در این فیلم چهرههایی همچون علی رفیعی، رضا ارحام صدر، نصرت الله وحدت، کیومرث پوراحمد، پرویز ممنون، جهانبخش سلطانی، ژاله رجایی، ناصر کوشان، نیکید میرزاییانس و … به روایت تاریخ تئاتر اصفهان پرداختهاند و زندهیاد پرویز پورحسینی گویندگی گفتارمتن آن را برعهده داشته است.
مستند «شهر سوخته» درباره منطقه شهر سوخته زابل است؛ شهری که یکی از بلندترین تمدنهای دوران سپیدهدم تاریخ را داشتهاست. کاوشهایی که در چندین دهه اخیر در این شهر صورت گرفته بسیاری از یافتههای باستانشناسان و تاریخنویسان را دگرگون کرده است و این فیلم تلاش دارد تا بخشی از این یافتهها را به تصویر بکشد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «همزمان با کاوش باستان شناسی در شهر سوخته صدایی از اعماق خاک شنیده میشود. فیلم در حالی که همراه با باستانشناسان به روایت گزارشی و لحظه به لحظه از کاوشها میپردازد، موازی با آن به جستجوی صدا در اعماق خاک و به اعماق تاریخ میرود تا با مردم کهنسال شهر سوخته همراه شود …»
«شهر سوخته» مردادماه ۱۳۹۹ روی پرده سینماهای «هنروتجربه» رفت.
مستند «کیارستمی و عصای گمشده» به کارگردانی محمودرضا ثانی و تهیهکنندگی بهروز نشان از شهریورماه سال گذشته روی پرده سینماهای «هنروتجربه» بود.
این مستند روایتی از نوع نگاه کیارستمی به زندگی و سینما است که کارگردان آن پیش از ساخت این مستند بلند، کتاب «عباس کیارستمی و درسهایی از سینما» را تالیف کرده بود. این کتاب به زبانهای مختلف ترجمه و در ایران و آمریکا چاپ و توزیع شده است.
اکران آنلاین «هنروتجربه» اواخر بهمنماه با ۲ مستند «کودتای ۵۳» ساخته تقی امیرانی و «قصه بولوار» ساخته داود اشرفی در هاشور آغاز شد و با آغاز سال ۱۴۰۰ سه فیلم «چی چکا» ساخته رها فریدی، «بی گاه» به کارگردانی پویا اشتهاردی و «وقتی پروانه شدم» ساخته آرش زارع به آنها اضافه شدند.
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