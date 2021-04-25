ساخت اولین برج پرنده نگری کردستان در دریاچه زریبار مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب گویلیان روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دریاچه زریبار مریوان بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران و از معروفترین و زیباترین جاذبههای طبیعی غرب کشور محسوب میشود.
وی افزود: این محوطه طبیعی دارای زیست بوم منحصربه فرد بوده و ضروری است که این میراث طبیعی برای آیندگان حفظ شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: در همین راستا این اداره کل با هدف معرفی پرندگانی که در محدوده دریاچه زندگی میکنند و به منظور توسعه سایت پرندهنگری و صنعت گردشگری شهر مریوان اقدام به ایجاد برج ۲۷ متری پرندگان کرده است.
گویلیان افزود: این برج اولین برجی است که به صورت تخصصی برای معرفی پرندگان در کردستان راه اندازی میشود و دوران پساکرونا به یکی از جاذبههای مهم مریوان تبدیل خواهد شد.
وی اعلام کرد: امکاناتی که در مرحله اول برای این برج در نظر گرفته شده شامل تلسکوپ، سیستم رایانه و اینترنت است و پس از تکمیل به منظور بهره برداری به دهیاری روستای ینگیجه واگذار میشود
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