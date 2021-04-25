به گزارش خبرنگار مهر، شبکه پرس تی وی از امروز پنجم اردیبهشت مستند «زنانی با گوشوارههای باروتی» (Women With Gunpowder Earrings) ساخته رضا فرهمند را نمایش میدهد. «زنانی با گوشوارههای باروتی» زوایای دیده نشده از جنایات داعش و قربانی شدن زنان و کودکان گرفتار این فرقه جهنمی را روایت میکند.
رضا فرهمند با دوربین این مستند، با یک خبرنگار عراقی به نام «نور» همراه میشود و به عمق آلام زنان و کودکان قربانی جنایات داعش سفر میکند. «نور» مشغول تهیه گزارش از نبرد با داعش است و به همین واسطه با زنان و کودکان مختلف داعشی و غیرداعشی مواجه میشود؛ زنان و کودکانی که از شوهران و پدران داعشی شان خبری نیست و در گوشهای به حال خود رها شدهاند.
این زنان و کودکان در مستند «زنانی با گوشوارههای باروتی» در گفتگو با خبرنگار عراقی از وضعیت اسفناکشان میگویند. این خبرنگار عراقی در ادامه به منطقه سنجار میرود و با برخی از ایزدیان دیدار میکند. در این منطقه خانوادهای نیست که داغدار از دست دادن عزیزی نباشد. نور به قصه آنها هم گوش میدهد، کودکانی که پدرانشان را از دست دادهاند، دخترانی که به آنها تجاوز شده و زنانی که به دنبال همسران مفقود شده خود هستند.
این مستند ۷۵ دقیقهای محصول سال ۱۳۹۶ است. سایر عوامل مستند «زنانی با گوشوارههای باروتی» عبارت اند از: مرتضی شعبانی تهیه کننده، مصطفی سیفی پژوهشگر و تصویربردار، حسن مهدوی صداگذار، کیومرث محمد چناری صدابردار، مصیب حنایی و فاطمه بنیادی تدوینگر و سیف علی مترجم.
«زنانی با گوشوارههای باروتی» در چهار بخش تنظیم شده و در چهار روز متوالی از امروز یکشنبه ساعت ۱۵ از شبکه پرس تی وی روی آنتن میرود و بازپخش آن همان روز ساعت ۲۰ و بامداد دوشنبه ساعت ۱ پخش میشود.
نظر شما