برگزیدگان نخستین دوره شهرهای خلاق معرفی شدند/مشهد شهر خلاق رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه موسیقی؛ شهرهای گنبد کاووس از استان گلستان، میانه از استان آذربایجان شرقی، قوچان از استان خراسان رضوی، بندر کنگ از استان هرمزگان، خاش از استان سیستان و بلوچستان، بوشهر، اسلام آباد غرب از استان کرمانشاه، ایذه از استان خوزستان، منوجان از استان کرمان به عنوان شبکه شهرهای خلاق معرفی شدند.

در حوزه ادبیات؛ شهرهای برازجان از استان بوشهر، فومن از استان گیلان، گتوند از استان خوزستان، تربت حیدریه از استان خراسان رضوی، سلطانیه از استان زنجان، شبستر از استان آذربایجان شرقی، نیشابور از استان خراسان رضوی، سرباز از استان سیستان و بلوچستان و تبریز از استان آذربایجان شرقی به عنوان شبکه شهرهای خلاق معرفی شدند.

در حوزه مد و لباس؛ شهرهای پیرانشهر از استان آذربایجان غربی، آق قلا از استان گلستان، نوشهر از استان مازندران، اوز از استان فارس، جیرفت از استان کرمان به عنوان شبکه شهرهای خلاق معرفی شدند.

در حوزه سینما؛ شهرهای بندرعباس از استان هرمزگان، بندر انزلی از استان گیلان، قصر شیرین از استان کرمانشاه، تفت از استان یزد، کاشان از استان اصفهان، چابهار از استان سیستان و بلوچستان به عنوان شبکه شهرهای خلاق معرفی شدند.

در حوزه هنرهای تجسمی شهرهای کرمان، شیراز از استان فارس، یزد، نهبندان از استان خراسان جنوبی، اردبیل، خوی از استان آذربایجان غربی، گرگان از استان گلستان، قم، قزوین، جوانرود از استان کرمانشاه، بابلسر از استان مازندران به عنوان شبکه شهرهای خلاق معرفی شدند.

در حوزه هنرهای نمایشی شهرهای اهر از استان آذربایجان شرقی، مسجد سلیمان از استان خوزستان، تفرش از استان مرکزی، بهبهان از استان خوزستان، میناب از استان هرمزگان به عنوان شبکه شهرهای خلاق معرفی شدند.

در حوزه صنایع دستی شهرهای میبد از استان یزد، زنجان، سیرجان از استان کرمان، سمنان، مود از استان خراسان جنوبی، کوزه کنان از استان آذربایجان شرقی، مینودشت از استان گلستان، لالجین و ملایر از استان همدان، کیش از استان هرمزگان به عنوان شبکه شهرهای خلاق معرفی شدند.

در حوزه چاپ و بسته بندی گلمورتی از استان سیستان و بلوچستان، جلفا و اسکو از استان آذربایجان شرقی، بم از استان کرمان به عنوان شهرهای خلاق معرفی شدند.

در حوزه رسانه و مطبوعات مشهد از استان خراسان رضوی به عنوان تنها شهر خلاق معرفی شد.

بر اساس این گزارش، عنوان «شبکه» به مجموعه پنج شهر یا بیشتر از شهرهای خلاقی اطلاق می‌‎شود که در یک حوزه هنری حائز نشان شهر خلاق فرهنگ و هنر شدند.