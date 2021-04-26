بازگرداندن ۵۵ هزار هکتار از معادن فارس به استان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران، گفت: در سال‌های گذشته با نظر مثبت دولت، ۵۵ هزار هکتار از معادن استان فارس در قبال تعهداتی که اجرایی نشد، از استان جدا شده و به استان کرمان اختصاص یافته بود.

او از عدم انجام تعهدات دولت در این راستا خبر داد و گفت: دولت نتوانست به تعهدات خود در این واگذاری عمل کند و عملاً حق استان فارس ضایع شده بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: با پیگیری مجدانه در مجلس یازدهم، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در نهایت ۵۵ هزار هکتار از معادن استان فارس دوباره به استان بازگردانده شد.

عزیزی خاطرنشان کرد: پس از بازگرداندن معادن به استان، عملیات اکتشاف و استخراج به واحدهای فولادی استان فارس سپرده خواهد شد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس، بازگرداندن معادن فارس را در راستای شعار سال دانست و گفت: این اقدام کلان به نوعی مانع زدایی و پشتیبانی از تولید محسوب می‌شود چراکه با وجود این معادن شرکت‌های استان فعال خواهند شد.

وی تصریح کرد: با توجه به نیاز شرکت‌های فولادی استان فارس به مواد اولیه، بازگرداندن معادن به استان، یک اقدام ضروری بود که با پیگیری مجدانه این امر مهم صورت گرفت.

به گفته عزیزی با این اقدام به موقع، شرکت‌های فولادی استان از تأمین مواد اولیه بی نیاز خواهند شد.