آحاد کارکنان نیروی انتظامی در انتخابات شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در نشست روشنگری رؤسای عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی سراسر کشور اظهار کرد: انتخابات همیشه در کشور ما مهم و حساس بوده است چون ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند در معادلات جهانی و بین المللی نقش دارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند قرن چهارده مظهر حاکمیت ارزش‌های الهی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است فلذا مردم بر اساس یک وظیفه ملی و تکلیف شرعی و برای اینکه توطئه‌های دشمنان ایران و نظام اسلامی را خنثی کنند در انتخابات حضور داشته باشند و مسئولینی را انتخاب کنند که اولاً مدیر و باکفایت باشند و ثانیاً با روحیه جهادی و انقلابی و با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و اعتماد به جوانان کشور را به سمت توسعه و پیشرفت سرعت دهند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا بیان کرد: مردم هر رأیی که به داخل صندوق‌ها می‌اندازند تیری به قلب دشمنان است که آنها را مثل همیشه ناکام و ناامید می‌کنند.

وی ادامه داد: نظام اسلامی علیرغم همه مشکلات و موانع که بیشتر آن در اثر سوء مدیریت عده‌ای از مسئولین اجرایی کشور است خدمات و پیشرفت‌های چشمگیر و گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف داشته است و نخبگان کشور این را باید برای مردم و به خصوص جوانان بازگو کنند.

ادیانی تصریح کرد: هر کس که به دنبال ایران قدرتمند و با عزت است و به قول فرمایش مقام معظم رهبری به فکر تداوم امنیت پایدار ایران عزیز هستند باید در انتخابات شرکت کنند. دشمنان کوردل ایران هم بیکار ننشسته‌اند و تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا مردم را نسبت به انتخابات دلسرد و ناامید کنند و به دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند اما مردم ما بار دیگر با مشارکت همگانی و حداکثری و انتخاب اصلح ثابت خواهند کرد که پای نظام، انقلاب، ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستاده‌اند و از این امتحان الهی هم سربلند بیرون خواهند آمد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در پایان بیان کرد: آحاد کارکنان خدوم و انقلابی نیروی انتظامی هم علاوه بر برقراری امنیت و آرامش در کشور و در صندوق‌های اخذ رأی؛ مشارکتی فعال، آگاهانه و همگانی به همراه خانواده خواهند داشت و البته نخبگان و هادیان سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ضمن تبیین اهمیت و جایگاه انتخابات و ویژگی‌های کاندیداهای اصلح از نگاه حضرت امام ره و مقام معظم رهبری مد ظله العالی آحاد مردم عزیز و همیشه سرافراز ایران اسلامی را به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت خواهند کرد.