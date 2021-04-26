به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چرا موز نمیخوری؟» نوشته یاسمین اسماعیل بهتازگی با ترجمه مهدی حجوانی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب بیستویکمین عنوان از مجموعه «کتابهای تصویری» و یکی از کتابهای «فندق» است که اینناشر برای کودکان چاپ میکند.
در کتابهای تصویری، نویسنده و تصویرگر به یک میزان در بردن بچهها و مخاطبان به دنیای داستان، سهیم هستند. به اینترتیب، بچهها به دنیای داستان میروند و والدین به دنیای کودکیشان.
کتاب «چرا موز نمیخوری؟» درباره یکمیمون سیاه است که هرچه به او میگویند موز بخور، میگوید «نه!». مخاطبان اصلیاش هم بچههای کوچولویی هستند که گاهی برای نخوردن، هزار و یکجور بهانه میآورند، هم بزرگترهایی که بارها با اینموقعیت روبرو شدهاند.
یاسمین اسماعیل نویسنده اینکتاب، متولد ایرلند است و کتابهای زیادی مثل اینکتاب برای بچهها نوشته و جوایزی هم در کارنامه دارد.
ترجمه فارسی «چرا موز نمیخوری؟»، با ۳۲ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۳۸ هزار تومان منتشر شده است.
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