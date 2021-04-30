۹۰ دانشگاه وارد تقسیم کار ملی زیست فناوری شدند

دکتر سید حسن سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه پیشرفت سریع فناوری زندگی همه را تحت تأثیر قرار داده و روز به روز به سرعت این تغییرات افزوده می‌شود، گفت: هر کشوری برای اینکه از کشورهای دیگر عقب نماند باید به صورت هماهنگ و بر اساس تقسیم کار همه جانبه عمل کند زیرا در کشور ما پتانسیل‌های مختلفی وجود دارد که باید از همه آنها بهره ببریم و امکانات را به پایتخت محدود نکنیم.

به گفته رئیس گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری، اگر تقسیم کار ملی به درستی صورت بگیرد می‌توانیم از ظرفیت‌های منطقه‌ای بهره ببریم.

وی با بیان اینکه تقسیم کار ملی باعث ایجاد شغل و افزایش سرمایه گذاری در سراسر کشور می‌شود، گفت: توسعه زیست فناوری به عنوان گنجینه ملی نیازمند تقسیم کار ملی است که در این فرایند هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی بر اساس توانمندی‌ها و تجربیات خود، مأموریت‌های خاصی را برعهده می‌گیرد.

سعادت افزود: ستاد توسعه زیست فناوری از طرف شورایعالی انقلاب فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه مأمور اجرای این تقسیم کار ملی شده که تاکنون دانشگاه‌های زیادی به طرح تقسیم کار ملی پیوسته‌اند و موضوعات خودشان را به این ستاد پیشنهاد داده‌اند که بعد از بررسی‌های فنی مورد جمع بندی و تفاهم قرار بگیرند و این تقسیم کار ملی به درستی انجام شود.

به گفته وی، به واسطه این تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری، دانشگاه‌ها امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خودشان از جمله نیروی انسانی، آزمایشگاه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌ها را به موضوعات خاصی اختصاص می‌دهند تا با نتایج تحقیقات بتوانند به جامعه نفعی برسانند و خودشان به تدریج به قطب فناوری در کشور تبدیل شوند.

رئیس گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری اضافه کرد: به عنوان مثال دانشگاه‌های غرب کشور در زمینه اصلاح جنگل‌های بلوط، جنوب غرب کشور پاکسازی خاک از آلودگی‌های نفتی و تثبیت کانون‌های گرد و غبار در اولویت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه‌های خلیج فارس روی فناوری جلبک و چند دانشگاه از شهرهای صنعتی در زمینه تصفیه پسماند صنایع متمرکز شده‌اند؛ همچنین زیست فناوری آب به دانشگاه‌های استان تهران سپرده شده است.

سعادت ادامه داد: زیست فناوری در صنایع معدنی به استان کرمان و تغذیه دام و طیور به دانشگاه‌های لرستان و ایلام سپرده شده است.

رئیس گروه پژوهش ستاد توسعه زیست فناوری ادامه داد: طبق برنامه سازمان برنامه و بودجه از این به بعد قرار است میزان پیشرفت پروژه‌ها در دانشگاه‌ها در طرح تقسیم کار ملی یکی از فاکتورهای تعیین کننده بودجه سالانه آنها محسوب شود.

سعادت خاطرنشان کرد: همچنین وزارت خانه‌های علوم و بهداشت هم همکاری‌های همه‌جانبه‌ای برای این موضوع دارند زیرا طرح تقسیم کار ملی می‌تواند شعار فناوری از مردم و برای مردم را در سراسر کشور عملیاتی کند.

وی با اشاره به آخرین آمار همکاری دانشگاه‌ها در طرح تقسیم کار ملی خاطرنشان کرد: تاکنون ۹۰ دانشگاه وارد طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری شدند؛ همچنین ۲۷ همکاری از وزارت بهداشت و ۴۷ مورد از وزارت علوم در طرح تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری با ستاد همکاری می‌کنند.