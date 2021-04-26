حکم خلع ید معدن قزل قیه کردستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان از اجرای حکم خلع ید معدن قزل قیه در شهر سریش آباد کردستان خبر داد و گفت: حکم مربوط به خلع ید بهره‌بردار معدن که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شاکی پرونده بود، پس از طی تشریفات قانونی اجرا گردید.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: با اجرای حکم خلع ید بهره‌بردار معدن قزل قیه، این معدن به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل داده شد و هرگونه اقدام یا تصمیم‌گیری در خصوص معدن با ستاد اجرایی است.

گفتنی است، معدن قزل قیه یکی از معادن مرغوب سنگ مرمر است که در شهر سریش آباد استان کردستان واقع شده و با اینکه بهترین و گران قیمت‌ترین نوع سنک مرمر از آن استخراج می‌شود، مردم این شهر سهمی از منابع معدنی نداشته و در محرومیت به سر می‌برند.