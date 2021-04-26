به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در ادامه دیدار از کشورهای خلیج فارس امروز (دوشنبه) در بغداد با «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق دیدار و در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان در ابتدای این دیدار تسلیت دولت و ملت ایران را به دولت و ملت عراق، خصوصا خانواده قربانیان حادثه تلخ بیمارستان ابن خطیب بغداد که منجر به جانباختن و جراحت جمعی از شهروندان عراقی شد به طرف عراقی ابلاغ کرد.

وی از نقش منطقه ای عراق در تحکیم مناسبات منطقه‌ای و همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر استقبال و حمایت جمهوری اسلامی ایران از ایفای نقش سازنده عراق را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به برخی اقدامات اخیر داعش در عراق، با نگران کننده خواندن آن، مبارزه جدی با این تلاش‌ها را نیازمند همکاری مجدد ایران و عراق دانست.

تاکید بر پیگیری پرونده شهادت سردار شهید سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و همراهانشان از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی ظریف بود که طی آن از تلاش دولت عراق در این زمینه و همچنین همکاری های قضایی انجام شده در جریان دیدار رئیس قوه قضاییه کشورمان از عراق قدر دانی شد.

وی با تاکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق، مخالفت کشورمان با برخی اقدامات نظامی در عراق و علیه اماکن دیپلماتیک را بار دیگر مورد تصریح قرارداد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعدت به عراق برای جلوگیری از اینگونه اقدامات اعلام کرد.

وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از روند شکل گرفته در گفتگوهای کشورمان با کشورهای ١+۴، سیاست منطقه ای عراق در زمینه نزدیک سازی دیدگاه کشورهای منطقه را تشریح کرد.

وی همچنین بر ضرورت رفع پاره ای از مشکلات غیر اصلی در اجرای توافقات و تفاهمات فی‌مابین تاکید کرد.

پیگیری توافقات سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق، وصول مطالبات ایران، حمل و نقل و راه آهن ، مشکلات روادید بازرگانان ایرانی و پاره‌ای از اشکالات موجود در مسیر فعالیت شرکت های فنی مهندسی کشورمان در عراق و موضوعات مالی از دیگر موارد مورد گفتگوی دو وزیر امور خارجه در این دیدار بود.