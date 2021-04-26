برگزاری همایش «ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی» در دانشگاه کوثر

علیرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی در دانشگاه کوثر خبر داد و اظهار داشت: میراث نوشتاری عربی برای ایران شناسان، گنجینه گران بهایی است که می‌تواند از گوهرهای ناب آن برای شناخت بیشتر و بهتر ایران و ایرانی درگذر روزگاران بهره برد.

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد ادامه داد: برگزاری همایشی مانند ایران و ایرانی در میراث نوشتاری عربی، ایران شناسان را بیش از پیش با جایگاه میراث عربی در بازیابی اسناد تازه آشنا می‌سازد.

وی افزود: نخستین همایش ملی «ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی» نمایه شده در پایگاه استنادی ISC در روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه کوثر برگزار خواهد شد.

حسینی بیان داشت: صاحب نظران و علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا ۲۰ دی ماه به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

رئیس دانشگاه کوثر «ایران شناسی و متون تاریخی عربی»، «ایران شناسی و متون جغرافیایی عربی» و «ایران شناسی و متون دینی عربی» را از جمله محورهای این همایش عنوان کرد.