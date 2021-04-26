به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ماه مبارک رمضان و ۱۲ اردیبهشت «روز معلم»، نشر معارف با همکاری پاتوق کتاب طرح «بهار کتاب» را در جهت استفاده معنوی بهتر از این ماه مبارک با مطالعه کتابهای پر مخاطب و جذاب نشر معارف برگزار میکند. این طرح از دهم ماه مبارک رمضان مصادف با سوم اردیبهشت آغاز شده و تا عید فطر ادامه دارد. در طرح بهار کتاب علاوه بر عرضه کتاب در فروشگاههای پاتوق کتاب در سراسر ایران نسخه الکترونیک آنها نیز با ۳۰ درصد تخفیف به فروش میرسد.
کتاب «مربی و تربیت» اثر ماندگار مرحوم آیت الله حائری که در آن به نقش تأثیرگذار معلم در مسیر علمآموزی شاگرد و حرکت او به سوی کسب دانش در جهت تعالی یا کشتار جمعی بشر میپردازد و عوامل موثر در تربیت شاگرد در جهت تعالی بشر توسط استاد و معلم را بیان میکند.
همچنین کتاب «شاگردپروری» تازهترین اثر استاد عابدینی است که در آن به رابطه حقیقی استاد و شاگرد میپردازد. این رابطه غیر از علمآموزی تربیت شاگرد هم هست که با تأسی از سیره درست از اهل بیت، معلم مجرای کسب فیض الهی به شاگرد میشود.
این دو کتاب به مناسبت روز معلم برای معلمین عزیز و استادان گرانقدر و همچنین هدیه به آن بزرگواران پیشنهاد میشود.
علاوه بر آن دو کتاب، کتاب «آن سوی مرگ» اثر جمال میر صادقی که در آن به تجربه سه نفر از کسانی که به جهان پس از مرگ رفته و برگشتهاند به صورت داستانی و جذاب میپردازد که باعث تأثیر عمیق روی مخاطب میشود.
کتاب «حکومت جهانی خدا» اثر دیگری از مرحوم آیت الله حائری استاد الخقا حوزه و دانشگاه که به ابتلای انسان امروز به اضطراب و تشویشی دائمی و علل آن و همچنین به عوامل رفع این اضطراب با پذیرش حکومت خداوند بر انسان میپردازد.
و در آخر کتاب پر فروش نشر معارف با نام «علی از زبان علی (ع)» به قلم آیت الله محمدیان که زندگی و زمانه حضرت علی را از زبان خودشان به صورت داستانی میخوانیم این کتاب همچنین در طراحی جداگانه مورد مسابقه کتاب خوانی الکترونیکی با لینک https://patogh.mobi برگزار میشود. این سه کتاب هم به مناسبت ماه مبارک رمضان و حال و هوای معنوی ماه مبارک انتخاب شده است.
نظر شما