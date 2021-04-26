به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی، گفت: با توجه به آغاز رسمی جایگزینی تدریجی نسخه نویسی الکترونیک به جای کاربرد دفترچه بیمه سلامت از اردیبهشت ماه سال جاری و جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان، سامانه سرویس‌های شهروندی بیمه سلامت راه اندازی شد.

وی افزود: سامانه ارائه خدمات شهروندی با قابلیت‌های اعم از احراز هویت بیمه شده بر اساس شماره ملی و شماره موبایل، امکان مشاهده اطلاعات هویتی و بیمه‌ای، امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار بیمه، امکان مشاهده کلیه نسخ و امکان مشاهده ریز نسخه شامل تجویزی و خدمات ارائه شده راه اندازی شده است.

رضایی اظهار کرد: برای دسترسی به سامانه سرویس‌های شهروندی بیمه سلامت کلیه شهروندان می‌توانند از طریق آدرس https://eservices.ihio.gov.ir/esc/ مراجعه کنند.

بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت، وی در پایان، گفت: دسترسی به تمام کارد کردهای سامانه سرویس شهروندی بیمه سلامت به زودی از طریق برنامه‌های موبایلی با آدرس جدید نیز فراهم و اطلاع رسانی خواهد شد.