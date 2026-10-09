به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به شرایط خاص رانندگی در روزهای طوفانی و بارانی و کاهش دید رانندگان بر ضرورت افزایش دقت و رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و گفت: بارش باران به مراه طوفان علاوه بر کاهش میدان دید، موجب لغزندگی سطح معابر و افزایش زمان واکنش خودرو می‌شود بنابراین رانندگان باید پیش از آغاز حرکت از سلامت و آمادگی کامل وسیله نقلیه اطمینان حاصل کنند.

سردار موسوی ‌پور گفت: با توجه به کاهش دید رانندگان و عابران پیاده در شرایط بارندگی و طوفانی استفاده از چراغ‌های جلو و در مواقع لازم چراغ‌های مه‌شکن، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی از مهم‌ترین الزامات تردد ایمن در معابر خیس پایتخت است. همچنین رانندگان باید با توجه به احتمال شکستگی و سقوط درختان و شاخه‌ها در پی بارش و وزش باد با احتیاط بیشتری تردد کرده و از توقف یا عبور در حاشیه درختان و نقاط حادثه‌ خیز خودداری کنند.

موسوی پور در ادامه افزود: بررسی وضعیت و سلامت لاستیک‌ها، سیستم ترمز، چراغ‌های خودرو از جمله مواردی است که باید پیش از شروع به حرکت مورد توجه قرار گیرد.

رانندگان همچنین لازم است هنگام بارندگی با سرعت مطمئنه حرکت کرده، فاصله طولی مناسب با خودرو مقابل را حفظ کنند و با روشن کردن چراغ‌های خودرو ضمن افزایش میدان دید، امکان دیده‌ شدن بهتر وسیله نقلیه برای سایر کاربران ترافیکی را فراهم کنند.

وی گفت: خودروها نیاز به مسافت بیشتری برای توقف دارند. لطفا سرعت خودرو خود را کاهش داده و فاصله بیشتری را از خودروهای جلویی حفظ کنید. توجه کنید که ترمز شدید می‌تواند باعث لغزش خودرو و ناتوانی در کنترل به موقع آن شود.

موسوی پور به رانندگان توصیه کرد: در هوای طوفانی از توقف خودرو در زیر درختان، تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های موقت خودداری کرده و در صورت مشاهده سقوط درخت یا انسداد مسیر ضمن حفظ آرامش، از انجام حرکات ناگهانی و تغییر مسیر بدون اطمینان پرهیز کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی، سفرهای غیرضروری را کاهش داده و هنگام تردد، هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.