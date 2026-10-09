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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

بانوی کونگ‌فوکار همدانی به انتخابی تیم ملی راه یافت

بانوی کونگ‌فوکار همدانی به انتخابی تیم ملی راه یافت

همدان-بانوی کونگ‌فو کار همدانی در مسابقات منطقه پنج کشور درخشید و موفق به کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های کونگ‌فو و هنرهای رزمی منطقه پنج کشور که به میزبانی استان کردستان برگزار شد «نازنین جمیلیان» ورزشکار شایسته همدانی توانست با غلبه بر تمامی حریفان خود عنوان قهرمانی وزن منفی ۵۴ کیلوگرم رده بزرگسالان را از آن خود کند.

این ورزشکار با کسب این موفقیت ارزشمند جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کونگ‌فو و هنرهای رزمی جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد.

این دوره از مسابقات با حضور تیم‌های استان‌های همدان، کردستان، کرمانشاه و ایلام در استایل مبارزات نیمه‌آزاد و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان پیگیری شد.

تیم اعزامی بانوان هیئت کونگ‌فو استان همدان با ترکیبی از ۱۰ ورزشکار در این مسابقات حضور یافت که هدایت این تیم بر عهده «ناهید اسدی» به عنوان سرمربی و «فاطمه فرجی» به عنوان سرپرست بود.

شایان ذکر است «نرگس‌السادات حسینی‌راد» داور بین‌المللی و «نعیمه طلیس‌چی» داور درجه یک استان نیز بنا بر دعوت رسمی فدراسیون قضاوت بخشی از این رقابت‌های منطقه‌ای را بر عهده داشتند.

کد مطلب 6972272

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