به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی احتشامی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به پیش‌بینی تغییرات جوی و احتمال بارندگی بیش از نرمال در برخی استان‌ها اظهار کرد: به دستور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، جلسات منظم با استان‌های در معرض این شرایط برگزار و نکات و الزامات لازم برای افزایش آمادگی تأسیسات آب و فاضلاب به مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب ابلاغ و به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این اقدامات، آماده‌سازی شبکه‌های فاضلاب است و بر همین اساس، بازدید و بازرسی شبکه‌ها، شست‌وشو و لایروبی خطوط و اطمینان از باز بودن مسیر جریان فاضلاب در دستور کار استان‌ها قرار گرفته است.

احتشامی ادامه داد: وضعیت دریچه‌های فاضلاب نیز باید به‌صورت کامل بررسی شود و شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند که دریچه‌ها در محل خود قرار دارند و شبکه برای عبور جریان فاضلاب در زمان بارندگی‌های شدید آمادگی لازم را دارد.

جلوگیری از ورود آب‌های سطحی به شبکه فاضلاب

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری فاضلاب آبفای کشور یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت بارندگی را جلوگیری از ورود آب‌های سطحی به شبکه فاضلاب دانست و گفت: در این زمینه بر هماهنگی مستمر شرکت‌های آب و فاضلاب با شهرداری‌ها تأکید شده است تا از ورود روان‌آب‌های سطحی به شبکه فاضلاب جلوگیری شود.

وی ادامه داد: شبکه‌های فاضلاب شهری برای جمع‌آوری فاضلاب‌های خانگی طراحی شده‌اند و ورود حجم بالای آب‌های سطحی به این شبکه‌ها می‌تواند موجب افزایش بار هیدرولیکی، گرفتگی خطوط و در نهایت پس‌زدگی فاضلاب به داخل منازل شود و مشکلات بهداشتی و اجتماعی برای شهروندان ایجاد کند.

احتشامی با اشاره به برخی گلایه‌های شهروندان درباره آب‌گرفتگی معابر و نقش شبکه فاضلاب در جمع‌آوری روان‌آب‌ها گفت: جمع‌آوری آب‌های سطحی جزو وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب نیست و این مسئولیت بر عهده شهرداری‌ها است. بنابراین در زمان آب‌گرفتگی معابر نیز نباید با باز کردن دریچه‌های فاضلاب، آب‌های سطحی به شبکه هدایت شود؛ چرا که این اقدام می‌تواند به جای حل مشکل، موجب ورود آب و حجم زیادی از زباله به شبکه و تشدید مشکلات فاضلاب شود.

وی افزود: حجم بالای زباله و مواد جامد همراه روان‌آب‌ها علاوه بر ایجاد گرفتگی در شبکه، می‌تواند به تأسیسات و فرآیند تصفیه در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب نیز آسیب وارد کند.

آمادگی ایستگاه‌های پمپاژ و برق اضطراری

احتشامی با اشاره به ضرورت آماده‌به‌کاری ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب اظهار کرد: شرکت‌های آب و فاضلاب باید از در مدار بودن تمام پمپ‌ها، آماده‌به‌کاری پمپ‌های رزرو و وضعیت مناسب حوضچه‌های ایستگاه‌های پمپاژ اطمینان حاصل کنند و شست‌وشو و لایروبی این حوضچه‌ها نیز انجام شود.

این مسئول دولتی تأمین برق اضطراری را از دیگر الزامات مهم برای مدیریت شرایط بارندگی دانست و گفت: باید برق اضطراری ایستگاه‌های پمپاژ در شرایط قطع برق وارد مدار شود تا فرآیند پمپاژ متوقف نشود و امکان انتقال فاضلاب به خطوط انتقال همچنان برقرار باشد.

پیشگیری از پس‌زدگی رودخانه به تأسیسات فاضلاب

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری فاضلاب آبفای کشور همچنین به تأسیسات خروجی تصفیه‌خانه‌ها که پساب تصفیه‌شده را به رودخانه‌ها و نهرهای مجاور منتقل می‌کنند اشاره کرد و گفت: در زمان بارندگی شدید، احتمال افزایش سطح آب رودخانه‌ها و پس‌زدگی آب از مسیر لوله خروجی به سمت تأسیسات وجود دارد؛ بنابراین باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود آب رودخانه به شبکه و تأسیسات تصفیه‌خانه پیش‌بینی شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات در استان‌های در معرض بارش در حال اجراست، افزود: شبکه‌های فاضلاب این شهرها در حال شست‌وشو و لایروبی است، ایستگاه‌های پمپاژ تجهیز و آماده‌سازی می‌شوند و تأمین برق اضطراری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

احتشامی تاکید کرد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به‌صورت هفتگی وضعیت اقدامات استان‌ها را پیگیری می‌کند تا شرکت‌های آب و فاضلاب با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌های شدید را داشته باشند.

آمادگی تهران برای مدیریت شرایط بحرانی

بنا بر گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری فاضلاب آبفای کشور با اشاره به آمادگی تهران گفت: در تهران نیز آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط احتمالی ایجاد شده و چند مانور با هدف افزایش آمادگی و توان عملیاتی برای کنترل شبکه فاضلاب در شرایط بحرانی برگزار شده است.

احتشامی تأکید کرد: هدف مجموعه آب و فاضلاب این است که با اجرای اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی تأسیسات، از ایجاد اختلال در شبکه فاضلاب و بروز مشکلات برای شهروندان در زمان بارندگی‌های شدید جلوگیری شود.