به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در راستای رویکرد کلان خود برای ایجاد زیرساخت و بستر حمایتی در جهت توسعۀ کسبوکارهای دیجیتال، با ایجاد بخش «سرویسهای ویژه» در اپلیکیشن ایرانسلمن، امکان معرفی این کسبوکارها به جامعۀ کاربران میلیونی اپلیکیشن ایرانسلمن را فراهم کرده است.
کاربران اپلیکیشن ایرانسلمن با مراجعه به بخش سرویسهای ویژه در این اپلیکیشن، میتوانند علاوه بر خدمات پایۀ موجود، به خدمات متنوع دیگری از جمله تاکسی آنلاین، سفارش غذا، سوپرمارکت آنلاین، خرید آنلاین بیمه، تلویزیون اینترنتی و… دسترسی داشته باشند. در بخش سرویسهای ویژۀ اپلیکیشن ایرانسلمن، این امکان وجود دارد تا کاربران با هر خرید موفق در این خدمات، از ایرانسل هدیهای مانند بستۀ اینترنت دریافت کنند. در حال حاضر این امکان برای دو خدمت سفارش غذا و سوپر مارکت فعال بوده و در خدمات دیگر نیز به سرعت در حال پیادهسازی است.
کسبوکارهای دیجیتال که تمایل دارند با حضور در این بخش، خدمات خود را در معرض دید مشترکان ایرانسل قرار دهند، میتوانند درخواست خود را از طریق صفحۀ ارسال درخواست همکاری در وبسایت ایرانسل به نشانی irancell.ir/p/16263/p ثبت کنند.
کسبوکارهای دیجیتال متقاضی، از جمله کسبوکارهای ارائهدهندۀ خدمات و برنامههای کاربردی حوزه بازی و سرگرمی، موسیقی، پادکست و کتاب صوتی، آموزش، فروش آنلاین و… میتوانند اطلاعات تماس و اطلاعات مربوط به خدمات/محصول دیجیتال خود را وارد و درخواست خود را ثبت کنند. کارشناسان ایرانسل، از طریق ایمیل ثبت شده در پرتال، با نمایندگان کسبوکار متقاضی تماس میگیرند تا مراحل بعدی طی شده و بر اساس توافق میان ایرانسل و شرکت متقاضی، محصول یا خدمت این شرکت، در ایرانسلمن معرفی شود.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و نخستین ارائهدهندۀ 5G در ایران، با طراحی و ارائۀ اپلیکیشن ایرانسلمن، این امکان را در اختیار مشترکان خود قرار داده است تا نهتنها به صورت کاملاً شفاف، میزان مصرف حساب خود را مشاهده و مدیریت کنند، بلکه به بسیاری از امکانات دیگر نیز دسترسی داشته باشند.
بر اساس گزارش فروشگاه اپلیکیشنهای موبایلی «کافه بازار»، ایرانسلمن با بیش از ۱۲ میلیون نصب، در رتبۀ دومین اپلیکیشن محبوب ایرانیها قرار گرفته است. این اپلیکیشن، بهعنوان نخستین اپلیکیشن مدیریت حساب مشترکان یک اپراتور تلفنهمراه در ایران، دارای امکانات متعددی است که موجب شده این اپلیکیشن در جایگاه فوق قرار گیرد. اکنون نیز ایرانسل برای اولین بار در ایران، با ارائۀ امکان حضور و معرفی کسبوکارهای ایرانی در این اپلیکیشن محبوب، از رشد و توسعۀ اقتصاد دیجیتال حمایت میکند.
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