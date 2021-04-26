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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد؛

دو رقمی شدن تعداد جان باختگان کرونا در کردستان

دو رقمی شدن تعداد جان باختگان کرونا در کردستان

سنندج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جان باختن ۱۰ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت اخیر در استان خبر داد.

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه به دلیل کم توجهی شهروندان کردستانی در خصوص شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش روزانه مبتلایان و جان باختگان در استان هستیم.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر ٣١۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شدند و متأسفانه ١٠ بیمار نیز جان باختند.

رضاعی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۶٩ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که سنندج با ۳۴۱ نفر بیشترین تعداد بستری شدگان را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: هم اکنون ٨۴ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

رضاعی از مرگ ١٠ بیمار در ٢۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون به هزار و ۲۱۷ نفر رسیده است و متأسفانه امروز تعداد جان باختگان دو رقمی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به شهروندان اظهار کرد: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینگی را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 5198367

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
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      باسلام خدمت دوستان گرامی امروزوضعییت کشور هند خیلی خراب شده است ازشماخوبان خواهش میکنم به حرمت بی بی دوعالم فاطمه زهرا براظهوراقامون امام زمان وسلامتی این بزرگوار صلوات بفرستید اجرتون به فاطمه زهرا

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