دو رقمی شدن تعداد جان باختگان کرونا در کردستان

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه به دلیل کم توجهی شهروندان کردستانی در خصوص شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش روزانه مبتلایان و جان باختگان در استان هستیم.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر ٣١۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شدند و متأسفانه ١٠ بیمار نیز جان باختند.

رضاعی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۶٩ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که سنندج با ۳۴۱ نفر بیشترین تعداد بستری شدگان را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: هم اکنون ٨۴ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

رضاعی از مرگ ١٠ بیمار در ٢۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون به هزار و ۲۱۷ نفر رسیده است و متأسفانه امروز تعداد جان باختگان دو رقمی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به شهروندان اظهار کرد: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینگی را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.