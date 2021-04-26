ایران غرق شدن زیردریایی اندونزی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه غرق شدن یک فروند زیردریایی اندونزی که موجب از دست رفتن جان جمعی از پرسنل نیروی دریایی این کشور شد، «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) ضمن آرزوی رحمت و مغفرت الهی برای قربانیان، این حادثه ناگوار را به دولت و ملت برادر اندونزی و خانواده قربانیان تسلیت گفت.

یردریاییِ «کی. آر. ای نانگالا-۴۲۰ - KRI Nanggala ۴۰۲» روز چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشت) در حین انجام یک رزمایش دریایی در نزدیکی جزیره بالی این کشور ناپدید شد.

این زیردریایی که در سال ۱۹۷۷ میلادی در آلمان ساخته شده و به صورت رسمی از سال ۱۹۸۱ به ارتش اندونزی پیوسته است، یکی از ۵ زیر دریایی ارتش اندونزی و در واقع از قدیمی ترین زیردریایی‌های این کشور به شمار می‌آید.